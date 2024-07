Card european versus asigurare medicală de călătorie în străinătate. Experiențele românilor peste hotare

Numărul turiștilor români care aleg să-și petreacă vacanța în străinătate ori călătoresc deseori peste hotare rămâne în continuare destul de mare. Unii preferă asigurările medicale de călătorie în străinătate, alții să folosească cardul european de sănătate eliberat de CNASS, în timp ce destul de mulți încă merg la risc.

Experiențele românilor, indiferent de forma aleasă de a-și asigura sănătatea peste hotare, au fost împărtășite în urma unei postări pe un grup de pe Facebook, dedicat călătoriilor, despre cea mai inspirată dintre opțiuni atunci când pleci în străinătate: „A folosit cineva cardul de sănătate european în Italia sau Spania? Mereu am avut asigurare de sănătate privată, de data asta am făcut acest card, dar am dubii în caz de urgență, mai ales că pe unele grupuri am văzut mărturii ale unor persoane care spun că au fost ignorate la spitalele de stat când au avut o urgență medicală, și au fost nevoite să plătească”.

Conform răspunsurilor primite, majoritatea românilor par să prefere să ia la ei cardul european de sănătate. Aceștia au mărturisit că mai peste tot pe unde s-au dus și l-au prezentat nu au întâmpinat probleme. O altă parte alege să-și facă și asigurare de călătorie medicală privată, dat fiind faptul că respectivul card european de asigurat este valabil doar pentru urgențe, în spitalele publice.

Ce este Cardul European de Sănătate

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, acest card european de sănătate conferă titularului dreptul la prestații medicale necesare in cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Se poate elibera, la cerere, pentru deplasări în afara țării de până la 12 luni, fiind valabil doar pe teritoriul statelor membre UE. Nu este obligatoriu și prin urmare, nici trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea sa.

Pot beneficia de acest card toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate ce pot face dovada achitării la zi a contribuției. Dacă nu mai este valabil sau o persoană nu-l deține, dar beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-o țară UE, va suporta contravaloarea acestor servicii.

În schimb, cardul european de asigurat nu acoperă costurile unui tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării, serviciile medicale decontate fiind cele prevăzute de legislația fiecărui stat.

Ar mai fi de menționat că acest card este gratuit și valabil doi ani de zile, iar pentru obținerea sa este nevoie de actul de identitate în copie și original, însoțit de documente doveditoare ale calității de asigurat, precum adeverința de salariat, ori copia deciziei de pensionare, a capacității de muncă, talon de pensie, sau document semnat la zi din care să reiasă calitatea de elev, student etc.

Experiențele românilor ca turiști asigurați, în străinătate

„Trebuie doar să-l prezinți (cardul european - n.red.). Este pentru urgențe (intervențiile stomatologice sunt excluse). Multe spitale nici măcar nu acceptă o altfel de asigurare... Folosit în Spania la urgență. S-au purtat exemplar . Nu am avut nevoie decât de acest card și buletin....Folosit în Italia, la urgențe, fără probleme. La fel și în Elveția... Nu are nevoie de nici o activare, sau cod PIN. Se reține doar numărul de asigurare de pe card... Servicii ireproșabile și incomparabile cu cele din România”, sună experiențele românilor care au beneficiat de serviciile conferite de cardul european de asigurat.

Unii dintre ei au menționat și că, deși nu l-au avut asupra lor, a fost suficient să prezinte o copie, pe telefon, trimisă de rudele de acasă.

„Pentru copil nu ne-au cerut nici un document de asigurare și ne-au făcut ei programare la un medic de familie, ca să mergem la control după tratament. Am stat cam o lună atunci în Spania”, și-a amintit un internaut.

Alții au precizat că au beneficiat de el și în țări precum Slovenia, Slovacia, Ungaria ori Malta: „L-am folosit în Franța, fiind acceptat la urgență, inclusiv pentru vaccinurile bebelușului din schema obligatorie franceză, plus consultații lunare gratuite... În Polonia, am făcut un computer tomograf fără niciun cost... În Praga am fost la camera de gardă, nu am avut nimic de plată deși pe lângă consultație am avut și o radiografie... Am avut nevoie o singură dată pentru fata mea care făcuse o otită foarte urâtă, în Grecia, pe insula Limnos. Am fost la spital de stat, dar procesul de înregistrare a fost foarte rapid, a fost consultată ireproșabil... a primit rețeta și cardul a acoperit parțial și costurile tratamentului luat la farmacie. Experiența noastră a fost impecabilă... Acum 8-10 ani, am luat-o pe mama în Spania și Italia, în vacanță, unde i-am aranjat să facă dializă la fiecare două zile. N-am plătit nimic adițional, iar cardul internațional de sănătate a acoperit dializa integral”.

Asigurarea medicală de călătorie peste hotare

Au existat și români care au menționat însă că respectivul card european de asigurat nu le-a fost de mare ajutor: „Și noi am avut o urgență în Bulgaria, iar acest card nu a folosit la nimic, a trebuit să plătim consultația... În Lituania pentru că problema nu s-a încadrat la urgențe medicale, consultația și analizele au fost contra-cost”.

Unii au ținut să specifice că având doar asigurare medicală de călătorie în străinătate s-au văzut nevoiți să plătească în spitalele de stat costurile serviciilor medicale, cum este cazul unei familii întoarsă recent în țară din Munchen - Germania.

Alți internauți au nuanțat: „Cardul european se folosește la spitalele de stat. Asigurarea privată de sănătate se folosește la spitalele private. Deci, nu se exclud una pe cealaltă. În funcție de nevoile voastre și de zona unde călătoriți, pot fi utile ambele...”. Tocmai de aceea, unii turiști români preferă să-și facă și asigurare privată pe lângă card.

Un specialist în asigurări, consultat de „Adevărul” a explicat însă că asigurarea medicală de călătorie este tot opțională, polița încheindu-se cu o companie de asigurări. Costurile în acest caz însă diferă de la o companie la alta, în funcție de pachetul de servicii oferit, de vârsta beneficiarului - cele mai scumpe fiind cele pentru bebeluși și pentru seniorii peste 60 de ani, de destinație - aici prețurile cresc în funcție de distanță, cele mai scumpe fiind cele pentru SUA, Canada, etc. iar cele mai ieftine către destinațiile limitrofe României, precum Bulgaria, Turcia sau Grecia, de limita de răspundere (suma asigurată), de perioadă ș.a.m.d.. Tarifele pornesc de la 35 de lei. Ar mai fi de menționat și că acoperă și urgențele stomatologice.

Legat de experiențele românilor care au menționat că s-au văzut nevoiți să plătească anumite servicii medicale, deși aveau asigurare medicală de călătorie în străinătate, și de aceea preferă să opteze pentru un card european de asigurat, specialiștii recomandă ca înainte de a le folosi să sunați la numărul de pe poliță, pentru a fi îndrumați către unitățile medicale unde nu veți întâmpina nici o problemă.

Dar chiar și așa, este bine de știut că la întoarcerea în țară, dacă faceți dovada plății, serviciile vor fi decontate oricum de compania de asigurare.