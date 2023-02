Războiul „Eclerurilor la tavă“. Jamila, reacție după ce a pierdut procesul: „Nu e despre bani!“

O cunoscută vloggeriță culinară a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat unei colege de breaslă, pentru renumitul "Ecler la tavă". Jamila a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care explică de la ce a pornit totul.

Geanina Staicu-Avram, cunoscută ca Jamila, pretindea daune de 5.000 de euro de la Laura Laurențiu, colegă de breaslă, după ce aceasta a blocat-o timp de 17 zile pe YouTube. Jamila a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook în care explică de la ce a pornit totul între cele două.

"Procesul va continua la recurs, iar dacă nu-mi voi găsi dreptatea în România, voi merge și la nivel european. Asta pentru că am simțul dreptății foarte dezvoltat și pentru că vreau să mă apăr atât cât se poate din punct de vedere legal. Tot ceea ce am făcut a fost să-mi apăr munca, imaginea și tot ceea ce am clădit în acești 11 ani. Nu mi-e frică de nimeni, decât de Dumnezeu și mi-am promis mie însămi că nu o să mai las pe nimeni să-și bata joc de mine.

Acest proces nu este și nu a fost niciodată despre bani, ci despre dreptate. Nu am nevoie de banii nimănui, muncesc pe brânci pentru un trăi decent și nu am nevoie de nimic de la nimeni. Nici nu mai conteaza cine câștigă sau pierde, contează că am adus această speță în fața opiniei publice", a explicat Jamila pe pagina sa de socializare.

Conflictul între cele două, care a ajuns până în instanță, a fost declanșat de rețeta deliciosului desert franțuzesc, dar și a drepturilor de difuzare.

Judecătorii Instanței de Apel, la fel ca cei de la Tribunal, nu i-au dat câștig de cauză Jamilei, și au obligat-o să îi plătească rivalei 25.000 de lei cheltuieli de judecată, pe lângă cei 5.000 de lei de la fond. Ea mai are, totuși, o șansă pentru eclerul la tavă: să declare recurs la Instanța Supremă.

Jamilia continuă să spună că nu a dat pe nimeni în judecată, ci a deschis o acțiune pentru că i s-a blocat un clip.

"NU AM DAT PE NIMENI ÎN JUDECATĂ PENTRU O REȚETĂ SAU PENTRU CĂ AȘ FI INVENTAT EU O REȚETĂ. Şi scriu asta cu litere mari trăgând nădejde că lucrurile acestea se vor înţelege într-un final. Eu am deschis o acşiune pentru că mi s-a blocat pe nedrept un clip după ce s-a trimis către Youtube un raport pentru încălcarea drepturilor de autor pentru TITLUL REŢETEI, nu pentru reţetă, cele două reţete având gramaje diferite pentru toate ingredientele", spune bloggeriţa.

Miza procesului

Procesul „eclerului la tavă” a fost deschis de Jamila, care a reclamat în instanță că, în mai 2019, după ce a postat pe canalul său de Youtube o filmare în care prezintă o reţetă de ecler la tavă, competitoarea sa a raportat-o abuziv la Youtube susţinând că difuzarea încalcă drepturile sale de autor.

Mai exact, Laura Laurenţiu a reclamat că videoclipul Jamilei ar copia videoclipul său în care este prezentată reţeta pentru prăjitură ecler. În urma raportării, videoclipul Jamilei a fost şters de pe Youtube, fiind reactivat abia după 17 zile.

A fost prejudiciată cu peste 2.000 de euro

În procesul de la Tribunalul Bucureşti, Jamila a arătat că videoclipul era realizat în cadrul unei campanii publicitare, iar prin raportarea abuzivă a fost prejudiciată cu peste 2.000 de euro, beneficii pe care nu le-a putut realiza din cauza raportării abuzive a videoclipului.

De asemenea, Jamila a mai cerut daune morale de 1.000 de euro, arătând că „pârâta nu a ţinut cont de influenţa pe care o are şi a incitat, prin postarea sa, publicul Facebook să o vadă pe reclamanta (n.red. pe Jamila) drept «hoaţă de reţete»”.

Laura Laurenţiu s-a apărat în proces susţinând că reţeta de ecler care îi aparţine şi pe care a raportat-o este diferită total față de reţeta clasică de ecler. Laura Laurenţiu a arătat că în timp ce eclerul clasic „este o prajitură de formă alungită, umplută cu cremă şi acoperită cu glazură de şerbet, ciocolată, eclerul la tavă creat de ea „este o singură prăjitură cu dimensiunea de 38/28 cm care după coacere este acoperită, şi nu umplută cu cremă şi garnisită cu frişcă bătută”.