Plăcinta de post cu varză care face furori. Cum gătește chef Sorin Bontea deliciosul preparat VIDEO

Chef Sorin Bontea este fan plăcintă cu varză, după ce a mâncat acest preparat de post, acasă la un prieten. Imediat a cerut rețeta și a postat pașii pregătirii deliciosului aperitiv pe canalul sau de Youtube.

„Acem ceva timp am fost la un prieten acasă și am mâncat o plăcintă de post cu varză făcută de mama lui, genul ăla de plăcintă moldovenească… Mama ei de plăcintă… A fost așa de bună! Am cerut rețeta ca să o fac și eu”, a spus Sorin Bontea, conform click.ro

Juratul de la "Chefi la cuțite" s-a filmat în timp ce gătea, după care a postat filmul pe canalul său de Youtube.

În timp ce gătea, Bontea explica fiecare pas al modului de preparare. Cum era firesc, a început cu pregătirea aluatului, dezvăluind și câteva mici secrete.

„O să începem cu aluatul, pentru că trebuie să-l las să se odihnească 30 de minute. 500 ml de apă caldă, nu fierbinte, o lingură de zahăr, o linguriță de sare, 3 linguri de ulei, o lingură de oțet și 700-750 gr de făină. Atenție: pot fi și 800 gr, pentru că e în funcție de umiditatea pe care o are făina”, a explicat chef Sorin Bontea.

Citește articolul complet pe click.ro

A început de jos, în carieră

Maestru bucătar internațional, Sorin Bontea, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit că a fost influențat de mama sa pentru a alege o astfel de carieră. Aceasta a fost bucătăreasă la o grădiniță din București, Sorin fiind ajutorul ei de bază. În 1986, Sorin Bontea s-a angajat într-un restaurant din centrul Capitalei pe post de ajutor de bucătar.

Ulterior, a început să gătească în stil franțuzesc. La scurt timp, s-a angajat într-un hotel din capitală, unde gătea preparate chinezești. În1998 a ajuns pe vasele de croazieră, unde a gătit aproape 10 ani. Preparatele sale gustoase s-au aflat pe masa unor oameni importanți: Van Damme, Nicolas Cage sau vedetele echipei de fotbal Manchester, Liverpool.