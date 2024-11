Taițeii chinezești, un tip de paste foarte versatil, cu care bucătăria chinezească a cucerit întreaga planetă prin restaurantele de profil, sunt un preparat ușor de realizat și acasă.

O rețetă prezentată de Emilia.gateste, pagina de Facebook a unei creatoare de conținut, promite că tăițeii chinezesti „ies perfect și acasă”.

„Copiii mei sunt mare fani tăiței chinezești și îi comandă cu fiecare ocazie când mâncăm în oraș. De data aceasta i-am gătit acasă și eu ieșit wow! Dacă îi puneam în ambalaj chinezesc, copiii ar fi fost convinși că sunt cumpărați”, se arată în postare.

Tăiței cu legume și ou. Ingrediente:

- o bucățică mică de ghimbir,

- trei căței de usturoi,

- ardei iute după gust,

- un ardei gras roșu,

- 50 de grame de varză,

- cinci fire ceapă verde,

- doi morcovi mici,

- două ouă,

- sare,

- patru linguri de ulei,

- 130 g tăiței fini orez (vermicelli),

- patru linguri sos de soia normal,

- o jumătate de lingură de sos de soia dark,

- o lingură sos de stridii,

- o lingură ulei de susan.

„Am pregătit mai întâi de toate o omletă simplă, din două ouă bătute bine cu puțină sare. Am gătit omletă în tigaie cu puțin ulei și, când a fost gata, am mărunțit-o fin cu paleta de bucătărie. Am lăsat apoi omletă de-o parte. Am pus tăițeii la hidratat în apă opărită, conform instrucțiunilor de pe ambalaj”, explică autoarea.

Într-o tigaie încăpătoare a rumenit în ulei, timp de un minut, la foc mic, ghimbirul, usturoiul și ardeiul iute, toate mărunțite foarte fin.

„Am completat și cu morcovul, varză și ardeiul gras. Am adăugat sosurile de soia și cel de stridii și am gătit totul apx. 4 min la foc mare, amestecând încontinuu.Am adăugat apoi taitetii (pe care eu i-am tăiat mai mic), ceapa verde, omleta și uleiul de susan (care se pune de obicei spre final). Am amestecat și au fost gata de savurat”, se arată pe pagina Emilia.gateste.