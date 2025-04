Cozonacul pufos cu zmeură în aluat umplut cu migdale si fistic, rețeta propusă de vloggerul culinar Ella Cooking, a stârnit reacții diverse și contradictorii între gospodine, pe rețelele de socializare.

Cozonacul pufos cu zmeură în aluat umplut cu migdale si fistic, rețeta propusă Ella Cooking, a stârnit reacții diverse între gospodine, pe rețelele de socializare.

„Nici bine nu am postat acești cozonaci că au și apărut jignirile. Sa nu cumva în online să ai ideile tale că imediat sar pe tine <oribil, nu aș mânca așa ceva, habar nu ai, mai buni cei tradiționali>. Mi se pare urât să nu susținem și alte idei, mai este vorba si de gust, noi arome, noi mirosuri. Nu înteleg de ce trebuie jignire, am luat o rețetă simplă de cozonac și am facut cum am vrut eu, nu v-am obligat sa mâncați din el”, spune Ella Cooking

„Draga Ella, nu sunt răutăcioasă dar chiar nu-mi place culoarea aceasta la cozonac. Poate pentru alte preparate aș folosi-o dar pentru mine cozonacul trebuie să aibă culoarea gălbuie de la gălbenușuri de ouă de la țară. E doar părerea și gustul meu, sper să nu te deranjeze, să ai spor la toate”, a scris o persoană.

Culoarea aceasta nu este pentru cozonac, a scris altă gospodină.

„Vă urmăresc, vă apreciez, dar cu culoarea cozonacului, ați dat în bară. E părerea mea”, a scris o altă persoană.

„Ba chiar nici nu arată a cozonac. Aveți rețete foarte bune, ușor de pregătit și foarte gustoase. Dar așa zisul cozonac, cu culoarea roză....dezgustător. Îmi cer scuze”, a adăugat o altă femeie.

„Păi numai a cozonaci nu arată! Bine de reclamă, fie și rea, este ok! Tu esti frumoasă, cozonaci's ca ...”, a adăugat un internaut.

În tabară opusă s-au situat gospodinele care au apreciat culoarea roz a cozonacului.



„Felicitări pentru felul cum arată, de gust nici nu îndrăznesc să zic! Bravooo! Răutățile nu le băgați în seamă! La cine nu face plăcere postare să meargă mai departe”, a transmis o persoană.

„Eu nu mănânc cozonac dar pe aceștia i-aș devora, doar pentru culoare”, a adăugat alta.

„Felicitări. Eu sigur aș mânca. Și nu băga în seamă gura lumii, oricum nu poate fi astupată decât cu pământ Era o vorba care spunea: <prosti , da' mulți>”, a scris o gospodină.

„Când nu ajungi la struguri, spui că sunt acri ...Lasați astfel de persoane sa spuna ce vor...nu merită să dați importanță! Felicitari pentru idee!”, a scris altă persoană.

Cum se prepară cozonacul pufos cu zmeură în aluat, umplut cu migdale si fistic

Pentru ingrediente este nevoie de: 50 g maia, 200 g făină, 200 ml apă, 1 kg făină (adăugați 200 g de făină pentru pregătire), 200 ml lapte călduț, 100 g unt, 400 g piure de zmeură, coajă de lămâie și portocală, un strop de sare, vanilie, cinci gălbenușuri de ou, 150 g zahăr (sau 200 g zahăr, în funcție de preferințe). Pentru piureul de zmeură: 500 g zmeură, 100 g zahăr și 100 ml apă. Pentru umplutură: 100 g migdale coapte, 5 linguri pastă de fistic și extra rahatul de ciocolată.