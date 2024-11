Salamul de biscuiți face parte din rețetele copilăriei, iar Jamila Cuisine propune o rețetă reinventată, cu cremă de fistic și umplutură de kataif. „Am gândit acest desert pornind de la trendul cu ciocolată Dubai. Este o minunăție, vă veți îndrăgosti de el”, spune vloggerul culinar.

Astfel, pentru acest desert aveți nevoie de700 g biscuiți petit beurre, 300 ml lapte, 200 gr. ciocolata albă,150 gr.de unt cu 80% grăsime, 140gr. fistic decojit 100 gr. de cremă de fistic.

Pentru umplutură aveți nevoie de 150 gr. de fidea pentru kataif, 100. gr. cremă de fistic și 50 de gr. unt. Pentru glazură aveți nevoie de 250 g ciocolată cu lapte și 150 ml smântână pentru frișcă.

„Rețeta de salam de biscuiți Dubai cu crema de fistic este una exceptională! Pe cuvânt că nu am mai mâncat un salam atât de bun de multă vreme. Salamul de biscuiți face parte din rețetele copilăriei mele și cu siguranță și din rețetele copilăriei voastre. Am crescut cu el, e gustos și-l iubim”, susține Jamila, unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri culinari din România.

Ceea ce nu știe multă lume însă, este faptul că acest desert nu este unul românesc la origini. El este de origine italiană , siciliană, dar și portugheză. Italienii îl numesc „Salame di cioccolato”.

„Denumirea vine, evident ,de la formă acestuia cilindrică ce aduce cu un salam, dar și pentru că interiorul seamănă cu cel al acestui mezel foarte cunoscut”, spune Jamila Cuisine.

Din Italia s-a răspândit în foarte multe țări din Europa, printre care și în țară noastră.

„Am gândit rețeta de salam de biscuiți Dubai cu crema de fistic pornind de la trendul cu ciocolată Dubai. După cum bine știți, această este cea mai populară ciocolată la ora actuală și o găsești în foarte multe variante atât în cofetării, cât și pe internet. Despre această ciocolată am mai vorbit în articolele ciocolatei Dubai și batoanelor Dubai, deci pe puteți citi și pe acelea pentru mai multe informații. Cum se apropie Crăciunul, am zis că e bine să avem și un salam de biscuiți cu fistic. Fisticul este preferatul meu atunci când vine vorba de nuci și îmi place să-l folosesc cât de poate de mult”, povestește Jamila, pe site-ul său.

Cum facem un salam de biscuiți Dubai cu crema de fistic

Pentru acest salam de biscuiți Dubai cu crema de fistic nu am folosit o rețeta, ci mi-am făcut eu una proprie, susține Jamila.

„Am început cu biscuiții și am folosit din cei tip petit beurre. Sunt buni și cei populari, însă țineți cont că sunt mai uscați și s-ar putea să fie nevoie de mai mult lichid. Dacă amestecul vi se pare uscat, mai adăugați lapte cald puțîn câte puțîn până sunteți mulțumiți de consistentă. Pentru lichid am început cu laptele în care am pus crema de fistic, unt și ciocolată albă. Nu a mai fost nevoie de zahăr pentru că ciocolată și crema sunt deja îndulcite. Ca umplutură am folosit fidea pentru kataif rumenită în unt pe care am amestecat-o cu crema de fistic. Foarte important este să rumeniți bine fideaua pentru a fi crocantă și pentru a rămâne crocantă și în desert”, explică Jamila.

Pentru a modela acest salam de biscuiți Dubai cu crema de fistic trebuie să puneți compoziția pe folie de plastic și s-o aplatizați. Apoi, în mijloc veți pune umplutură de kataif cu crema de fistic. Modelați apoi totul cât să obțineți un salam, iar umplutură să rămână în mijloc.

„Ajută să aduceți pur și împlu marginile spre mijloc apoi să modelați bine cu mâinile. Salamul trebuie să stea peste noapte în frigider, astfel încât să se întărească. Deși o să fie suficient de moale se va întări datorită untului și ciocolatei albe din compoziție. După ce s-a întărit bine îl puteți glazură. Eu am ales o ciocolată cu lapte pentru glazură, dar puteți folosi și amăruie. Este un desert minunat! Aromat, gustos, cu o textura perfectă! Dacă aveți nevoie de crema de fistic, încercați rețeta mea. E perfectă!”, concluzionează Jamilla.