Cei mai buni bucătari din lume vin la București. Ultimele inovații, prezentate la Food&Hospitality Expo

Sute de expozanți participă la Food&Hospitality Expo 2024, în perioada 16-18 noiembrie, la hala Laminor, unde vor fi prezentate sute de produse variate, de la prăjituri și bomboane, până la pizza și mâncare gătită.

FoodService & Hospitality Expo își deschide porțile la Hala Laminor, Sector 3, București. Timp de trei zile, între 16 și 18 noiembrie, expoziția va reuni peste 250 de expozanți români, 60 de expozanți internaționali și 4 pavilioane de țară, constituind o platformă inedită de networking, descoperire a ultimelor tendințe și inovații, pe lângă nenumărate oportunități de business.

În cadrul celor patru pavilioane internaționale, vizitatorii vor explora perspective globale și tendințe internaționale adaptate pieței locale.

În plus, expoziția oferă un spațiu ideal pentru networking, atât pentru cei care doresc să-și extindă portofoliul de contacte, cât și pentru cei care caută noi oportunități de colaborare. “FoodService & Hospitality Expo 2024 aduce împreună liderii industriei într-un mediu în care ideile prind viață. Este o experiență completă, creată pentru a conecta oamenii și a transforma afacerile, iar pavilioanele internaționale adaugă o notă globală expoziției, permițând participanților să se inspire din soluții și modele de succes implementate în alte piețe și adaptabile la cerințele locale”, a declarat Silvia Ion, co-organizatoarea evenimentului.

Pentru expozanți, prezența la FoodService & Hospitality Expo este o oportunitate de a-și prezenta produsele și serviciile într-un cadru profesionist și bine organizat. Odai Shhab, co-organizatorul evenimentului, afirmă: „Am pus la dispoziția expozanților platforma ideală pentru a conecta profesioniștii din HoReCa și Retail, într-un spațiu dedicat inovației. Misiunea noastră este să devenim târgul de referință în Europa Centrală și de Est, unde parteneriatele durabile și noile oportunități de dezvoltare conturează viitorul Food în Horeca și Retail.”

CarmOlimp aduce celebrele ciorbe „la pungă”

După ce a dus micii românești pe Broadway, Carmolimp aduce ciorbele în centrul capitalei. Timp de 3 zile, în cadrul expoziției din Hala Laminor, Carmolimp oferă courtesy food tuturor partenerilor și expozanților.

„Mâncarea este un mod de a ne aduce mai aproape unii de alții. Știți că și la New York am vrut să dăm micii gratis, dar nu s-a putut. De data aceasta, conceptul ready to heat a căpătat o asemenea amploare în mai puțin de un an, încât acesta este felul nostru de a ne arăta recunoșința, dar și de a demonstra încă o dată cât de gustoasă și de sănătoasă e mâncarea de la Carmolimp”, a declarat Valentin Șoneriu, Director General Carmolimp.

Sărbătoare continuă la standul OmniaGusti

„Chiar dacă vorbim de cofetărie sau bucătărie, descoperim soluții complete pentru fiecare segment de food-service, iar aceasta este oferta OmniaGusti pentru expoziția din acest an.

Am venit în întâmpinarea organizatorilor și îi susținem să promoveze cea mai mare expoziție din această parte a Europei. Am creat o adevărată sărbătoare pentru parteneri, cu demonstrații live pe tot parcursul evenimentului.", a declarat Marian Anghel, Owner OmniaGusti.

Prăjituri, bomboane, pizza – toate se vor crea sub ochii noștri, timp de 3 zile

„La standul OmniaGusti vin bucătari și cofetari de renume, atât internaționali cât și autohtoni. Am gândit un concept care să ne reprezinte întocmai, fiind dedicat tuturor categoriilor de business din această industrie. Și pentru că întelegem nevoile clienților noștri, vom vorbi de food waste, de eficiența în producție și de bucuria de crea gusturi noi, iar toate se vor completa într-un spațiu extrem de prietenos gândit și creat din respect pentru partenerii noștri”, a adăugat Anghe.

Omnia Gusti este unul din cei mai mari furnizori de materii prime pentru cofetărie, cu cifră de afaceri de peste 27 milioane de euro în 2023. Omnia Gusti este reprezentantul în România a numeroase branduri internaționale, precum Debic Professional, Veliche Gourmet sau Creekstone.

CarmOlimp este o companie cu capital 100% românesc, cu experiență de 30 de ani în industria de procesare și de peste 20 de ani în restaurante. Compania brașoveană deține, printre altele, cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită și este cel mai mare furnizor de mâncare gătită pentru industria HoReCa din România.