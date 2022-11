Brânză friptă cu „coleșă”: „Nu sună ca o delicatesă, dar e ceva incredibil”

Unul dintre produsele pe care trebuie să le încerci obligatoriu dacă ajungi în Eftimie Murgu (Rudăria), localitate cunoscută pentru morile sale de apă, este brânza friptă cu mămăligă (coleșă). Mâncarea este specifică Văii Almăjului și, chiar dacă „nu sună ca o delicatesă, este ceva incredibil”.

Pentru mulți localnici din Valea Almăjului, care cuprinde comuna Bozovici și localitățile din jur, au fost ani în care „coleșa”, așa cum e numită mămăliga, și brânza friptă erau nelipsite de pe masă. În ultimii ani, acest produs a ajuns să fie preparat mai puțin în casele localnicilor, dar turiștii care ajung în zonă țin să guste din aceste bucate tradiționale, care se mănâncă de obicei cu castraveți murați, cârnați și omletă.

Nicoleta Trifan, fondatoare a Asociației „Acasă în Banat”, care a derulat la Eftimie Murgu (Rudăria) mai multe proiecte de punere în valoare a satului și a morilor de apă, a mâncat brânză friptă cu „coleșă” în urmă cu aproximativ patru ani, la Rudăria.

„Pregăteam prima ediție Color the Village. E un eveniment anual în care adunăm foarte, foarte mulți voluntari și timp de trei zile zugrăvim 30 de case. Am fost invitați la în casa unei doamne și ne-a pus pe masă ceea ce se mănâncă acolo. Specific era brânză friptă, coleșă, ouă și cârnați prăjiți. Până atunci nu mai mâncasem decât fantasticul halloumi, iar să găsesc acolo brânză friptă a fost ceva incredibil. După aceea, am tot întrebat și ne-am dat seama că zona în care se face este strict Valea Almăjului, și nu în toate satele din zona Văii Almăjului”, a explicat Nicoleta Trifan.

Potrivit reprezentantei Asociației Acasă în Banat, brânza friptă cu „coleșă” poate fi găsită în câteva sate din Valea Almăjului. „Nu merge orice tip de brânză. Trebuie să aibă anumită umiditate ca să nu se înmoaie prea tare”, a mai explicat Nicoleta Trifan.

Gustul de brânză friptă a ajuns la oameni din toate colțurile țării

Sute de voluntari ai Asociației Acasă în Banat, ajunși la Rudăria din toate colțurile țării, au avut ocazia să mănânce brânză friptă cu „coleșă”. „Au fost foarte, foarte uimiți și de fiecare dată când am mai avut evenimente în zonă am rugat bucătarii să pregătească acest fel de mâncare. Deși pare sărăcăcios, adică mamăligă cu brânză și nu sună ca o delicatesă, este este ceva incredibil, pe care Almăjul ar trebui să-l promoveze pentru că există doar acolo. Are un gust foarte, foarte bun. Ar trebui să găsești la orice pensiune așa ceva”, a mai declarat Nicoleta Trifan.

Brânză friptă, „coleșă” și „jumărăți”

Maria Craia este administrator al restauruntului Deo din Eftimie Murgu. Aici, turiștii pot mânca brânză friptă cu mămăligă, iar Maria știe exact ce trebuie să conțină meniul traditional.

„Tot mai mulți turiști aleg acest meniu tradițional din lista preparatelor restaurantului nostru, în detrimentul mâncărurilor de tip fast-food. Un meniu tradițional complet, conține mămăligă (coleșă), făcută din făină pură de porumb proaspăt măcinat la morile din sat, cârnați de casă, jumărăți (slănină tăiată felii și friptă), găigană (omletă) de ouă, varză murată și, bineînțeles, renumita brânză friptă", a explicat Maria.

Foarte important! Nu orice brânză poate să fie friptă. „Brânza trebuie să fie din lapte de oaie, iar pentru a avea un gust desăvârșit, trebuie să fie friptă în unsoarea încinsă, rezultată în urma prăjirii acelor „jumărăți". Curioși, dar sceptici la început, turiștii au plecat întotdeauna mulțumiți și încântați că au ales să mănânce un preparat autentic și natural, gătit la foc moale, cu răbdare, la tigaie, nu în friteuze ‹‹pe repede inainte››”, a mai explicat Maria Craia.

Marian Popovici, un bucătar crescut în satul morilor de apă de la Rudăria și remarcat pentru prepararea unor produse tradiționale din Banatul Montan, a explicat cum se prepară mămăliga cu brânză friptă și „jumărăți”.

Mămăligă cu brânză friptă:

Mălai: 0,5 kg

Apă, lapte sau zer: 1,5 l

1 cub de unt

Punem apa la fiert, cu sare după gust

Când începe apa să clocotească punem ușor mălai câte puțin, iar cu ajutorul unui tel amestecăm

Când mămăligă începe să se îngroașe dăm focul mai mic adugăm cubulețul de unt

Apoi

Tăiem bânza la 150 gr sau 200 gr

Brânza friptă poate fi cu untură prajită sau ulei cu unt, după preferință

Mamaligă în straturi

La fel punem apă să fiarbă, dar o lăsăm mai moale și punem un strat de mămăligă în tavă, apoi venim cu cârnaciori, brânză, ceapă verde, mărar și samantână

Tăiam rondele de cârnaciori, le prăjim ușor împreună cu branza cubulețe, ceapă verde și mărar

Apoi, le punem pe stratul de mămăliguță și le acoperim cu alt strat de mămăliguță și le punem la cuptor

„Rețete cu mămăligă și branză sunt multe mai ales că suntem aproape de sărbatori. Mamaliga cu prune fripte și scorțișpare făcute gogoi și puse la grătar este o altă delicatesă”, a arătat Marian Popovici.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r6dbnn4S3QY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>