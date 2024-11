HORSE România obține certificarea independentă Great Place to Work

HORSE Romania, o divizie a Horse Powertrain și lider în sisteme de propulsie inovative și cu emisii reduse, au anunțat că locațiile HORSE Romania din Mioveni, Titu și București au obținut certificarea Great Place to Work.

Este una dintre cele mai recunoscute distincții la nivel mondial pentru locuri de muncă de înaltă calitate. Aceasta urmează unui sondaj realizat în rândul angajaților HORSE Romania de către organizația independentă Great Place to Work.

Această recunoaștere vine în primul an de activitate al HORSE Romania. În total, din cei 2.600 de angajați din Mioveni, Titu și București, mai mult de 70% au evaluat pozitiv compania în cadrul sondajului.

Sondajul a fost realizat în septembrie în toate cele opt fabrici, cele trei centre de cercetare și dezvoltare și sediul global al companiei. HORSE Romania s-a remarcat în mai multe domenii cheie:

Siguranță: „Acesta este un loc de muncă sigur din punct de vedere fizic.”

Camaraderie: „Vreau să lucrez aici pe termen lung.”

Echitate: „Oamenii de aici sunt tratați corect, indiferent de rasa lor.”

Mihaela Dănciulescu, Director People & Organization HORSE Romania, a spus: „Rezultatele sondajului confirmă faptul că unitățile din România oferă un mediu de lucru sigur, sănătos și incluziv, în care toți angajații se simt apreciați și motivați să contribuie la obiectivele comune și la succesul HORSE. Feedback-ul constant și constructiv este esențial pentru dezvoltarea noastră continuă, permițând fiecărui angajat să își pună în valoare abilitățile și să își atingă potențialul maxim.”

Patrice Haettel, CEO al HORSE, a spus: „De când am început această călătorie acum un an, nu a existat niciodată vreo îndoială cu privire la calitatea oamenilor și operațiunilor noastre. Am avut ocazia să vizitez fabricile și locurile noastre de muncă și să văd personal spiritul unic al echipelor noastre, alături de entuziasmul și angajamentul lor. Acest spirit s-a consolidat în ultimul an, iar responsabilitatea noastră colectivă este să continuăm să îl întărim. Succesul adevărat al HORSE stă în oamenii care formează această mare familie, iar eu sunt mândru de ceea ce construim împreună.”

HORSE Romania a atins această bornă alături de celelalte divizii ale companiei din Argentina, Brazilia, Chile, Spania și Turcia, care au obținut, de asemenea, certificări individuale Great Place to Work. Acest succes se datorează unui feedback extrem de pozitiv din partea angajaților lor.

Horse Powertrain este format din două divizii, Aurobay și HORSE. Este un lider global în soluții de propulsie hibride și pe bază de combustie internă. Cu sediul central în Londra, Marea Britanie, compania are 19.000 de angajați la nivel global, în 17 fabrici și cinci centre de cercetare și dezvoltare. Horse Powertrain Limited a fost înființată oficial pe 31 mai 2024, cu proprietatea împărțită în mod egal între Renault Group și Geely.

HORSE dezvoltă, produce și furnizează soluții de propulsie full-hybrid, plug-in hybrid și pe bază de combustie internă, precum și tehnologii de ultimă generație (motoare, cutii de viteze, sisteme full-hybrid și plug-in hybrid, și baterii).

Compania are peste 9.000 de angajați în șapte țări, cu sediul central în Madrid, Spania, și dispune de opt unități de producție și trei centre de cercetare și dezvoltare în întreaga lume (Argentina, la Córdoba; Brazilia, la Curitiba; Chile, la Los Andes; Portugalia, la Aveiro; România, la București, Mioveni și Titu; Spania, laSevilla și Valladolid; și Turcia, la Bursa, în parteneriat cu Oyak).