Returul dintre România și Polonia din Liga Națiunilor s-a încheiat cu momente tensionate în afara stadionului, unde au izbucnit conflicte între suporterii echipei oaspete și forțele de ordine. Autoritățile au condus la secțiile de poliție 105 persoane, majoritatea suporteri ai echipei oaspete, dar și 5 cetățeni români implicați în incidente.

Potrivit Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, problemele au apărut în timpul plecării fanilor polonezi din zona Arenei Naționale.

Partida dintre România și Polonia s-a încheiat cu momente tensionate Foto: Facebook @MAI România

Nemulțumirea acestora a fost provocată de timpul îndelungat de așteptare înainte de a putea părăsi perimetrul stadionului. Situația a degenerat după ce unii suporteri au folosit un extinctor și au aruncat cu bucăți din gardurile metalice în direcția jandarmilor.

Pentru a opri incidentele și a restabili ordinea, forțele de intervenție au folosit substanțe iritant-lacrimogene, aflate în dotarea acestora. Bilanțul intervenției a fost de 105 persoane duse la secțiile de poliție. Autoritățile urmează să verifice implicarea fiecăreia și să stabilească ce măsuri legale se impun.

„În urma verificărilor efectuate, situația măsurilor dispuse este următoarea:

-74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv;

- O persoană este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;

- 25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate!”, se menționează în comunicatul transmis de Jandarmerie.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-au desfășurat evenimentele și pentru a lua măsurile legale împotriva celor implicați, acolo unde se impune.