 Violențe pe Arena Națională: 100 de polonezi și 5 români, „săltați” după ce au aruncat cu garduri metalice în Jandarmerie | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Violențe pe Arena Națională: 100 de polonezi și 5 români, „săltați” după ce au aruncat cu garduri metalice în Jandarmerie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Returul dintre România și Polonia din Liga Națiunilor s-a încheiat cu momente tensionate în afara stadionului, unde au izbucnit conflicte între suporterii echipei oaspete și forțele de ordine. Autoritățile au condus la secțiile de poliție 105 persoane, majoritatea suporteri ai echipei oaspete, dar și 5 cetățeni români implicați în incidente.

Potrivit Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, problemele au apărut în timpul plecării fanilor polonezi din zona Arenei Naționale.

Partida dintre România și Polonia s-a încheiat cu momente tensionate
Partida dintre România și Polonia s-a încheiat cu momente tensionate Foto: Facebook @MAI România

Nemulțumirea acestora a fost provocată de timpul îndelungat de așteptare înainte de a putea părăsi perimetrul stadionului. Situația a degenerat după ce unii suporteri au folosit un extinctor și au aruncat cu bucăți din gardurile metalice în direcția jandarmilor.

Pentru a opri incidentele și a restabili ordinea, forțele de intervenție au folosit substanțe iritant-lacrimogene, aflate în dotarea acestora. Bilanțul intervenției a fost de 105 persoane duse la secțiile de poliție. Autoritățile urmează să verifice implicarea fiecăreia și să stabilească ce măsuri legale se impun.

„În urma verificărilor efectuate, situația măsurilor dispuse este următoarea:

-74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv;

- O persoană este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;

- 25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate!”, se menționează în comunicatul transmis de Jandarmerie.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-au desfășurat evenimentele și pentru a lua măsurile legale împotriva celor implicați, acolo unde se impune.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
gandul.ro
image
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
mediafax.ro
image
Au sfidat Stanciu și Ionuț Radu echipa națională? “Cum e accidentat? N-a vrut să vină! Unu a jucat la Celta și celălalt dansa cu Cupa!”
fanatik.ro
image
Emmanuel Macron anunță pregătirea unei forțe multinaționale pentru Ucraina și exerciții militare în Polonia. 42 de țări au aprobat la Dublin
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
digisport.ro
image
Numele Sofia, în topul preferințelor! A fost desemnat cel mai frumos din lume. Ce semnificație are
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
newsweek.ro
image
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
prosport.ro
image
De ce îți poate reține bancomatul cardul. Greșelile și situațiile în care riști să rămâi fără el
playtech.ro
image
LIVE / Chindia – FCSB 0-0, amical la Târgoviște. Jucătorul certat la unison de Reghecampf și Curelea
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
"Mi-e rușine". A făcut praf naționala României, după 2-1 cu Polonia: "O echipă ridicol de slabă"
digisport.ro
image
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, apariție neașteptată alături de câștigătorii Asia Express 2026: „Ne-au scos și pe noi în oraș”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Facturi uriașe în următorul sezon rece. Cât va costa încălzirea la bloc și la casă. Diferențe mari de preț
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
De la Ghișeul.ro la Imperiul ConectX. Cum a cucerit rețeaua Digitax contractele cu statul român și cui îi aparține
actualitate.net
image
Daria Chimoiu, față în față cu Johnny Depp la premiera filmului „Ebenezer” de la Londra
actualitate.net
image
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția
click.ro
image
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
click.ro
image
Marina Voica, mărturisiri din spital după trei săptămâni de internare: Ce spune despre starea ei de sănătate: „Îmi cer scuze”
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Russell Brand, mutat pe ascuns într-o altă închisoare! Ce condiții are actorul în spatele gratiilor
image
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României