Un fost fotbalist și-a pierdut viața în atentatul comis la New Orleans. Ce căuta Tiger Bech pe Bourbon Street

Tiger Bech, 28 de ani, a jucat la Princeton din 2017 până în 2019, iar în prezent lucra ca broker în New York și se afla pe Bourbon Street pentru a sărbători Revelionul.

Printre cele 15 victime de pe strada Bourbon, ucise de atacator, se numără și Tiger Bech, fost fotbalist la Universitatea Princeton. Vestea a fost dată de fratele său Jack, fost jucător la Texas Christian University.

„Te voi iubi mereu, frate!”, a postat Jack Bech. La rândul său, Bob Surace, antrenorul de la Princeton, a declarat pentru ESPN că a făcut schimb de mesaje cu tatăl lui Tiger.

Din 2017 până în 2019 la prestigiosul colegiu din New Jersey, Bech a avut performanțe notabile ca jucător. Acum lucra ca agent de bursă în New York și se afla în New Orleans pentru a sărbători Revelionul.

Înainte de a comite masacrul, teroristul și-a declarat loialitatea față de Statul Islamic, într-un videoclip. Unii experți avertizaseră că riscurile în vederea producerii unor atacuri de acest gen în Statele Unite au crescut dramatic în ultimele luni.