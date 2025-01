Trump, discurs anti-imigranți, în urma atacului terorist din New Orleans. Suspectul a servit 8 ani armata SUA

O informație eronată transmisă de Fox News a stârnit o serie de comentarii anti-imigranți din partea personalităților de dreapta, înainte ca suspectul să fie identificat drept un veteran al armatei americane.

Donald Trump și J.D. Vance s-au numărat printre republicanii care s-au grăbit să lege atacul terorist din New Orleans, soldat cu 15 morți, inclusiv suspectul, și zeci de răniți, de granița de sud, potrivit thedailybeast.com.

„Când am spus că infractorii care vin sunt mult mai răi decât criminalii pe care îi avem în țara noastră, acea declarație a fost in mod constant respinsă de democrați și de Fake News Media, dar s-a dovedit a fi adevărată”, a postat Trump la 10:48 a.m. pe Truth Social.

„Inimile noastre sunt alături de toate victimele nevinovate și de cei dragi, inclusiv de ofițerii curajoși ai Departamentului de Poliție din New Orleans. Administrația Trump va sprijini pe deplin orașul New Orleans”, a mai transmis președintele ales al SUA.

Postarea a venit la doar câteva minute după ce Fox News a raportat în mod incorect că autovehiculul condus de suspect a trecut granița în Texas din Mexic cu două zile înainte.

Fox News și-a retras reportajul, însă alte surse media, inclusiv Newsmax, au confirmat că camionul implicat a intrat în SUA din Mexic pe 16 noiembrie și a fost condus de un bărbat fără legătură cu atacul de miercuri.

FBI-ul a raportat ulterior că teroristul era Shamsud-Din Jabbar, în vârstă de 42 de ani, originar din Texas, care a petrecut opt ​​ani în armată. Se presupune că a obținut acces la camioneta Ford folosind Turo, o aplicație care funcționează similar cu Airbnb pentru închirierea de vehicule de la proprietari privați.

Un bărbat a intrat cu un vehicul într-o mulţime în oraşul New Orleans şi apoi a deschis focul, provocând moartea a cel puţin 15 persoane şi rănind alte 35. Presa locală a identificat primele victime cunoscute ale atacului din ziua de Anul Nou, printre care o tânără de 18 ani, aspirantă la statutul de asistentă medicală, un bărbat de 37 de ani, tată a doi copii, şi un fost jucător de fotbal de 27 de ani.