România oferă un caz demn de Dosarele X: jucător lansat zgomotos de Hagi, dispărut după plecarea din țară

Modul în care vedetele campionatului românesc dispar din prim-plan, odată ce părăsesc granițele țării, e o situație demnă de Dosarele X!

Aici, merită pomenit cazul lui Adrian Mazilu (19 ani). Despre care Gheorghe Hagi (59 de ani) s-a bătut cu pumnul în piept că va ajunge mare de tot. Ce-i drept, managerul Farului a ajuns la această concluzie, văzând cum Mazilu a strălucit sub comanda sa, în sezonul 2022/2023, cel în care Farul a câștigat campionatul. La această performanță, Mazilu a contribuit cu șase goluri în 19 partide din Superliga noastră. Cu un astfel de bilanț, Brighton, formație din Premier League, a fost convinsă să plătească trei milioane de euro pentru un jucător de 18 ani. Iar Mazilu a luat drumul Angliei, în ianuarie 2024.

Problemele tânărului fotbalist au început, după ce oficialii de la Brighton l-au văzut la antrenamente. Deși Hagi spusese, răspicat, că Mazilu a fost luat pentru prima echipă a celor de la Brighton, realitatea l-a contrazis. Juctăroul a fos cedat, sub forma de împrumut, la Vitesse Arnhem, în Olanda. Aici, Mazilu a petrecut a doua parte a sezonului trecut. Bilanțul său: patru meciuri în care a adunat 66 de minute pe teren! Fără nicio realizare. Aceste 66 de minute sunt și singurele pentru Mazilu pe terenurile de fotbal, în partide oficiale, de când a părăsit România.

În acest moment, Adrian figurează ca fiind component al lotului Brighton Under 21. Această formație evoluează într-o competiție denumită Premier League 2, unde ocupă locul 2 după șapte etape. În dreptul lui Maziul figurează zero pe linie, la Brighton Under 21.