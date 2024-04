Trică, noul antrenor al FCU Craiova. Ce se întâmplă cu Nicolo Napoli, instalat de 10 ori pe banca oltenilor

Eugen Trică va fi noul antrenor al lui FCU Craiova, chiar dacă oltenii îl puseseră pe banca tehnică pe italianul Nicolo Napoli doar de câteva etape. Deși gruparea lui Adrian Mititelu nu a făcut anunțul oficial, echipa la care antrena Trică, CSM Alexandria, formație din play-out-ul ligii secunde, s-a depărțit deja de tehnician.

Chiar facă fusese numit antrenor doar în urmă cu o lună, Nicolo Napoli nu se va mai ocupa de pregătirea echipei. Totuși, patronul nu l-a dat afară, ci i-a propus să continue în club, în rolul de director tehnic. De remarcat că italianul a fost instalat în acest an la FCU Craiova a 10-a oară, record mondial.

Trică antrena la Alexandria, în Liga 2

Eugen Trică semnase cu echipa din liga a doua în luna decembrie a anului trecut. În cinci partide a obținut doar patru puncte și a lăsat CSM Alexandria pe locul șapte, însă ultimele două meciuri au însemnat un egal și o victorie în play-out-ului. ”CSM Alexandria va continua lupta pentru evitarea retrogradării, la cârma formației noastre fiind instalat antrenorul secund de până acum, Sorin Albean, profesorul care a mai asigurat interimatul și după plecarea lui Alin Pînzaru. Mulțumim Eugen Trică și mult succes în primul eșalon!”, se arată în mesajul postat pe contul de Facebook.

Eugen Trică are misiunea dificilă de a o salva pe FCU Craiova de la retrogradare. Cu o victorie și o remiză în acest an, oltenii sunt la egalitate cu Dinamo, echipă aflată pe loc direct retrogradabil. Fostul fotbalist are și el o istorie în spate alături de Adrian Mititelu. Cei doi au mai lucrat de trei ori la formația din Bănie, Trică fiind tehnicianul care a promovat-o pe FCU Craiova în primul eșalon, în 2020. N-a apucat să conducă echipa în Superligă, fiind demis înaintea startului sezonului.