„Palma“ care ustură și bine face: de ce Craiova lui Mititelu și CFR Cluj au făcut implozie

Dacă iminenta victorie a FCSB-ului în acest campionat e o anomalie prin care Gigi Becali, „incurabil“ oricum, va continua să facă tot ce îi taie capul la echipă și în anii următori, în schimb, tot în acest sezon avem două exemple concrete despre ce înseamnă managementul catastrofal în fotbal!

Ce vedem, în aceste zile, la CFR Cluj și la Craiova lui Mititelu confirmă, încă o dată, că atunci când perseverezi în greșeli, practici fuga de realitate și vrei să încalci regulile jocului, decontul va veni, inevitabil! Mai devreme sau mai târziu.

Varga, umilit, a uitat că s-a mințit singur!

La 24 de ore după demisia lui Adrian Mutu (45 de ani) de la CFR Cluj, pe lista plecărilor s-a adăugat și numele președintelui Cristi Balaj (52 de ani). Printr-un mesaj publicat pe Facebook, fostul arbitru a explicat că își părăsește funcția, pe motiv că „fetele mele au nevoie de un tată sănătos. În consecință, am decis să îmi înaintez demisia. Sper ca domnul Varga să mă înțeleagă și să accepte această decizie“. Tot în cadrul postării, Balaj a trimis o „săgeată“ evidentă spre șeful său, precizând că „nu este normal ca doar antrenorul să fie vinovat, este o chestiune de onoare“.

Ce a uitat să zică Balaj a fost că, în vara anului trecut, când s-au pus bazele proiectului low-cost de la CFR, cu îndepărtarea jucătorilor de calitate și înlocuirea lor cu unii mult mai slabi, inclusiv el a făcut turul televiziunilor și s-a lăudat că și-a micșorat salariul, insistând că vor curge lapte și miere în Gruia.

„Suntem obligaţi, în frunte cu mine, să facem reduceri. Eu îmi voi diminua contractul, pentru a salva şi a însănătoşi clubul. Cunoscând și preocuparea noastră de a avea un lot cât se poate de echilibrat, n-am cum să nu fiu optimist. Așa m-am născut, să țintesc spre locul întâi“, spunea Balaj, în iulie 2023.

Din păcate pentru el și pentru Neluțu Varga s-a văzut, ulterior, că acest optimism s-a bazat pe... nimic! Și că la Cluj s-a practicat fuga de realitate, deși rezultatele au arătat, încă de la începutul stagiunii, că la CFR, noua echipă, varianta 2023-2024, „scârțâie“ din toate încheieturile.

Acum, când nu mai poate fi reparat nimic din mers, inclusiv patronul Varga pare că s-a împăcat cu ideea că acest sezon va fi unul ratat. Așa se și explică opțiunea sa de a lăsa CFR pe mâna cuplului Francisc Dican - Ovidiu Hoban pe acest final de play-off. Revenirea lui Mandorlini, inclusiv pe post de consultant, a fost negată de omul de afaceri, potrivit Digi Sport.

„Ovidiu Hoban e cel care va conduce echipa cu Rapid. E de atâția ani aici, a făcut o mulțime de performanțe, știe ce înseamnă CFR Cluj, cea mai importantă echipă din România în ultimii ani, așa că e cea mai bună soluție de moment. Din vară, vom vedea. Mandorlini? Nu! OK, a venit la Cluj acum, dar nu pentru a prelua echipa. Dan Petrescu? Ce rost are să vorbim acum despre presupuneri? Vom vedea la vară. Sunt 1.000 de antrenori, o să alegem cea mai bună variantă pentru echipă. Eu așa umilit nu m-am simțit niciodată (n.r. – cu referire la meciul din cupă, 0-4 cu Corvinul Hunedoara), iar lucrurile trebuie să se schimbe urgent“, a spus Varga.

Rămâne de văzut dacă finanțatorul CFR-ului și-a învățat, într-adevăr, lecția sau dacă și în viitorul sezon se va merge pe „rețeta eșecului“. Pentru că asta s-a întâmplat în actuala stagiune în care echipa riscă să rateze cupele europene, dacă se va clasa mai jos de locul 3 în play-off!

Mititelu își suspectează fiul de complot!

Dacă CFR a decăzut de la nivelul unei echipe care câștiga campionatele pe bandă, dar a rămas, totuși, în play-off, inclusiv în acest sezon mult sub așteptări, în schimb, la Craiova situația e mult mai dramatică!

Clubul patronat de clanul Mititelu traversează o criză destul de mare. Și riscă să pice în „B“, după ce tocmai a părăsit și Cupa României. Acest ultim eșec a dinamitat atmosfera de la club. Adrian Mititelu jr (25 de ani) s-a dezlănțuit împotriva tatălui său, Adrian Mititelu (56 de ani) și, într-o tiradă fără precedent, a confirmat tot ce a scris „Adevărul“ în ediția de marți. Și anume faptul că la FC U Craiova 1948 nu mai există un antrenor demult, fiind preluat modelul falimentar lansat de Gigi Becali în care finanțatorul dictează și deciziile tehnico-tactice!

„Fotbalul te pedepseşte când nu eşti corect cu el. E rezultatul unui management foarte slab. Absolut toată lumea, de la acţionari până la cei de pe banca de rezerve, trebuie să plece de la această echipă. E singura şansă ca FC U Craiova să scape de la retrogradare. E o lipsă totală de profesionalism. Adevărul e că suntem neprofesionişti şi că ne facem că ne pricepem la fotbal. Nicolo Napoli (n.r. – actualul antrenor principal în acte) n-a antrenat niciodată această echipă. Niciodată n-a făcut el echipa. N-are nicio legătură cu antrenamentele şi cu fotbalul, de aia e şi adus aici. Trebuie să fie un moment zero. Nu se mai poate. Singura noastră şansă e ca un antrenor să vină şi să-și asume deciziile. Şi dacă retrogradam, să-și asume. Măcar ştim că am făcut un lucru profesionist“, a spus băiatul patronului.

În replică, Mititelu s-a dezlănțuit la „Fanatik“ și a lăsat de înțeles că „Adiță“, fiul său adică, pune la cale un complot împotriva sa, fiind mână în mână cu Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova!

„Adiță e un copil teribilist. El să facă 5% din ce am făcut eu în viață și după aia să vorbească. Noi plecăm acum și vin profesioniștii ăia de la București. Vin cu vrăjeală și salvează echipa. Mâine, poimâine mă dă afară de la club dacă mi-a cerut el mie demisia. Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dar măcar să vină, nu să stea la București. Să vină și să stea el de dimineață și până seara la Craiova, nu să conducă echipa din Herăstrău. Eu pot să plec, că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste două luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru“, a spus, printre altele, patronul grupării din Bănie.

Cupa României, tabloul sferturilor

Marți

Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 4-0

Miercuri

FC U Craiova 1948 – Voluntari 0-0 (2-4 după executarea loviturilor de departajare)

Universitatea Cluj – Hermannstadt 1-0

Joi

Universitatea Craiova – Oțelul Galați 0-1

Semifinale, 17 aprilie

Corvinul Hunedoara – Voluntari

Oțelul Galați – Universitatea Cluj

Play-off, etapa a 3-a

Vineri

Sepsi – Farul Constanța 20.30

Sâmbătă

Rapid – CFR Cluj 20.30

Duminică

FCSB – Universitatea Craiova 20.30

Clasament

1. FCSB 38 de puncte

2. Universitatea Craiova 31p*

3. CFR Cluj 28p*

4. Rapid 28p*

5. Farul Constanța 25p*

6. Sepsi 23p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League. Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Play-out, etapa a 3-a

Vineri

UTA – Botoșani 17.30

Sâmbătă

Petrolul – Voluntari 17.30

Duminică

Hermannstadt – Universitatea Cluj 14.30

Luni

Poli Iași – FC U Craiova 1948 17.30

Oțelul Galați – Dinamo 20.30

Clasament

1. U Cluj 25 de puncte

2. UTA 24p

3. Oțelul 23p

4. Hermannstadt 23p

5. Petrolul 22p*

6. Voluntari 17p

7. Poli Iași 17p*

8. FCU Craiova 16p*

9. Dinamo 16p*

10. Botoșani 14p

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.