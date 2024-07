Transferurile lui Gică Hagi, același tipar. Arta de a vinde fotbaliști cu explozie care nu mai vine ANALIZĂ

Cariera lui Adrian Mazilu, puștiul-fenomen pe care Gică Hagi l-a vândut direct pe 3 milioane de euro în Premier League, e într-un mare impas. Jucătorul intră pe o lungă listă de fotbaliști crescuți la Farul/ Viitorul Constanța și vânduți de Gică Hagi pe bani frumoși, dar care clachează înainte să demonstreze că pot face față în fotbalul adevărat.

Unul dintre cei mai promițători jucători români, crescut la Academia lui Hagi, s-a prezentat la Brighton chiar în prima zi a acestui an. Însă după doar trei săptămâni, clubul din Premier league l-a împrumutat la Viteesse Arnheim, lucru de înțeles având în vedere vârsta extremei dreapta, de doar 18 ani. Problema este că, deși gruparea batavă era pe ultimul loc - la finalul sezonului chiar a retrogradat din Eredivisie - Adrian Mazilu nu a reușit să se impună. Într-un întreg retur de campionat, a adunat în total doar 70 minute.

La finalul lunii trecute, el a revenit în acte la Brighton, însă gruparea din britanică a anunțat acum că jucătorul nu face parte din planurile sale pentru stagiunea viitoare. Puștiul român nu a prins lotul pentru cantonamentul de vară, Brighton plecând în stagiul de pregătire în Japonia fără Adrian Mazilu. Cel mai probabil, pentru internaționalul român de tineret va urma un nou împrumut, unde sperăm să aibă mai mult succes.

Hagi spune că valoreză peste 30 de milioane de euro

În ciuda faptului că la Vitesse nu a evoluat, adunând minutele, nici măcar un meci întreg, jucătorul este ridicat în slavi de Gică Hagi, cel care spune despre el că este o victimă a fotbalului românesc. Creatorul de talente îi prevede un viitor strălucitor fostului său elev, dând vina pentru situația actuală pe nivelul foarte scăzut al competiției interne. Ba mai mult, Hagi consideră că dacă Mazilu s-ar fi născut într-o țară cu fotbal foarte dezvoltat din Vest, ar fi valorat între 30 și 50 de milioane de euro.

„Mazilu se va întoarce la Brighton și îi vor căuta o echipă la care să joace. Acum a luat contactul cu Europa și trebuie să se adapteze la ce înseamnă fotbalul european. Trebuie să se ducă undeva să joace. O să facă diferența, fără doar și poate. Noi suntem în România. Ce este afară… Mazilu n-ar fi costat trei, ci 30 sau 50 de milioane dacă eram la nivel european. Ce să facem, dacă noi, ca români, am ajuns în postura asta?”, a spus Gică Hagi la DigiSport.

Pitu și Sali, aceleași traiectorii

Problema este că deja transferurile realizate de antrenorul Farului se încadrează deja în același tipar: jucătorul este vândut pe bani frumoși pentru România, dar apoi dispare din peisaj. Ultimele cazuri sunt grăitoare: Alexi Pitu a fost dat cu mare tam-tam la Bordeaux, echipă din liga a doua franceză. După ce a ratat la mustață promovarea în defavoarea lui Metz, echipa lui Loți Boloni, girondinii au avut un sezon dezastruos, terminând pe locul 12, deși erau favoriți. Chiar și așa, rămasă în eșalonul 2 din Hexagon, Bordeaux a decis să se despartă de fotbalistul român, a cărui ”explozie” tot întârzie. Astfel, Alexi Pitu poate ajunge în Turcia, la Gaziantep, care e interesată de împrumutul extremei stânga, în vârstă de 22 ani.

Enes Sali, o altă tânără speranță vândută de Gică Hagi, de data aceasta la FC Dallas, nu intră încă în vederile americanilor. Șefii clubului au decis să-l folosească doar la formația de tineret, în MLS Next Pro, unde românul a bifat 14 prezente pentru North Texas, marcând 6 goluri și oferind două assisturi.

Louis Munteanu, aproape de revenirea în Superliga

Și Louis Munteanu are o traiectorie incertă. Cumpărat de Fiorentina de la Farul în 2020 cu 1,7 milioane de euro, atacantul nu a bifat nici măcar un minut la formația italiană. El a fost lăsat să joace sub comanda lui Gică Hagi, iar acum s-a prezentat din nou la gruparea peninsulară, la cererea noului antrenor, Raffaele Palladino. Acesta l-a folosit pe fotbalistul român în două meciuri-test, în care Munteanu a marcat un gol și a dat o pasă decisivă.

Fiorentina nu s-a hotărât în privința sa, în perspectiva cantonamentului din Anglia, unde va înfrunta Bolton, Preston și Hull City în meciuri de verificare. La momentul actual, jucătorul este aproape de o revenire în Superliga, cei de la CFR Cluj așteptând un răspuns la oferta trimisă pe adresa clubului florentin.

După cum se vede din aceste exemple, dar și din altele (Ianis Hagi, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău), jucătorii crescuți de Gică Hagi nasc așteptări mari, dar au realizări puține în fotbalul internațional. Dar cum cei mai mulți dintre aceștia sunt foarte tineri, nu ne râmne decât să nădăjduim la o ”explozie” a carierei acestora. Avem exemplul unui jucător român de succes, Radu Drăgușin, crescut la Sportul Studențesc și Real București, cumpărat de Juventus la 16 ani și care a reușit să se impună și să-și facă un nume în fotbalul mare.

Timiditatea să fie problema?

Zoltan Iașco, director sportiv la Farul și colaborator de nădejde al lui Gică Hagi, înercat să găsească o explicație pentru care tinerii vânduți afară nu fac față. „Există o mare diferență între Premier League și campionatul României. Mazilu e un tânăr jucător talentat, însă are nevoie de un pas intermediar. Trebuie să se îmbunătățească din anumite puncte de vedere, cum ar fi piciorul drept sau latura fizică. E tânăr, e născut în 2005, trebuie să îmbunătățească totul. Mazilu e un jucător timid. Înțelege limba engleză, însă nu o vorbește bine. O poate învăța în două-trei luni.

Are nevoie de timp pentru a se adapta și a străluci. A intrat în academia noastră la vârsta de 6 ani și a jucat doar la clubul nostru, apoi a avut doi ani la prima echipă. Fanii știu că suntem un club care are multe tinere talente, iar acesta este obiectivul nostru, să le vindem”, spunea Zoltan Iașco, după ce Mazilu a fost împrumutat la Vitesse, conform The Atletic.

Cele mai mari vânzări din istoria Farului

Sezon Jucător Destinație Suma încasată Situație actuală

2016-2017 Răzvan Marin Standard Liege 4.800.000 euro Se întoarce la Cagliari

2019-2020 Ianis Hagi Genk 4.700.000 euro Își caută echipă

2023-2024 Adrian Mazilu Brighton 3.000.000 euro Va fi împrumutat

2017-2018 Florinel Coman FCSB 3.000.000 euro Transferat la Al Gharafa

2023-2024 Enes Sali FC Dallas 3.000.000 euro La echipa de tineret

2018-2019 Tudor Băluță Brighton 2.900.000 euro S-a întors la Farul

2015-2016 Cristian Manea Apollon 2.500.000 euro Transferat de Rapid

2018-2019 Alex Cicâldău CSU Craiova 2.300.000 euro Galatasaray nu îl ține în lot

2017-2018 Dragoș Nedelcu FCSB 2.130.000 euro S-a întors la Farul

2022-2023 Alexi Pitu Bordeaux 2.000.000 euro Pe lista de transferuri

*Sursa: transfermarkt.com