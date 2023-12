Hagi, „prostia“ devine realitate: cazul care demonstrează că ne place să ne păcălim singuri

Gheorghe Hagi (58 de ani) nu trebuie felicitat doar pentru trecutul său fabulos în fotbal, ca jucător, dar și pentru tot ce a reușit după ce și-a agățat ghetele în cui.

Academia sa de la Ovidiu, plus cele două titluri cucerite în România, cu Viitorul (2016-2017) și Farul (2022-2023), demonstrează că Hagi e, într-adevăr, un expert al fenomenului, un veritabil descoperitor de talente. Mai mult decât atât, performanțele financiare, obținute prin vânzarea unor jucători pe sume mari pentru fotbalul nostru, sunt remarcabile în cazul managerului Hagi. E suficient să pomenim doar de plecările lui Adrian Mazilu (Brighton) și Enes Sali (FC Dallas), după titlul cucerit în stagiune precedentă, ca să ne dăm seama că, de fiecare dată, clubul condus de fostul internațional a realizat și niște lovituri financiare după una sportivă.

Transferurile menționate mai sus sunt demne de Dosarele X, niște capodopere, pentru simplul motiv că implică doi jucători care nu spuneau mare lucru nici măcar în Superliga noastră modestă. Și, totuși, au ajuns să plece în străinătate pe sume care asigură bugetul Farului pe un an!

„Vorbește prostii. Se bagă în seamă“

Dacă în cazul lui Sali nu e imposibil de crezut că va reuși să joace, la un moment dat, în Major League Soccer (MLS), în schimb, o eventuală prezență a lui Mazilu în acest sezon de Premier League ține de un miracol fotbalistic! Pentru că puștiul de 18 ani, cu cifre bune în campionatul trecut (6 goluri în 19 meciuri), s-a stins în actuala stagiune. Dovadă și faptul că și-a încheiat aventura la Farul, după o „secetă“ prelungită: 0 goluri și 0 pase de gol din 10 septembrie încolo, deși Hagi l-a tot jucat! Atenție: nici până la această criză, Mazilu n-a rupt gura târgului în acest sezon, adunând 2 goluri și 3 pase de gol în 25 de apariții la Farul.

Firește, cu asemenea cifre în România, e greu de crezut că un jucător va face pasul spre Premier League, chiar dacă, în acte, Mazilu devine fotbalistul lui Brighton, începând de la 1 ianuarie. Omul care s-a ocupat de partea administrativă a afacerii, avocatul Cristian Cernodolea, a și admis că Mazilu nu va fi păstrat în lotul echipei care ocupă locul 9 din 20 în Premier League. „Mazilu a plecat la Brighton pentru echipele U21, U23, așa e și făcut contractul, nu e un contract de primă echipă. Dacă ar fi să fac o previziune, îl văd undeva în Belgia, Olanda, împrumut. Nu cred că Mazilu intră în planurile lui Brighton pentru a se integra în circuitul primei echipe, nu la început. În partea a doua a acestui sezon nu cred că se vor baza pe el“, a spus Cernodolea la GSP Live.

Imediat, în stilul său caracteristic, Hagi a sărit ca ars și l-a atacat pe avocatul Cernodolea, folosind un limbaj dur: „Vorbește prostii, se bagă în seamă. N-a avut nicio legătură cu toată mutarea. Transferul s-a făcut prin altcineva. El vrea doar să audă lumea și de el. Mazilu știe unde merge“.

Din păcate pentru Hagi, ceea ce el a văzut drept o „prostie“ devine acum realitate. Pentru că, așa cum a intuit Cristian Cernodolea, Mazilu nu va fi păstrat în lotul lui Brighton. Concret, presa britanică a scris că jucătorul care va sosi în Anglia de la Farul va fi redirecționat spre Belgia. Potrivit jurnaliștilor apropiați de clubul Brighton, Mazilu va ajunge la Union Saint-Gilloise, sub forma de împrumut.

Nici în Belgia nu-i va fi ușor

Oficializarea acestei mutări se va face, foarte probabil, după redeschiderea perioadei de transferuri internaționale, între 1 ianuarie – 1 februarie 2024.

Iar dacă va ajunge, într-adevăr, la Union Saint-Gilloise, nu înseamnă că Mazilu va avea o misiune mai ușoară. Pentru că vorbim despre liderul detașat din campionatul belgian, cu opt puncte avans față de ocupanta locului 2, Anderlecht. Union Saint-Gilloise continuă lupta pe trei fronturi în acest sezon. Echipa e calificată în sferturile Cupei Belgiei și, în februarie, va avea dubla cu Eintracht Frankfurt în play-off-ul optimilor Conference League. Așadar, nivelul e foarte ridicat și la această formație belgiană cu niște fotbaliști ofensivi cu cifre impresionante la ora actuală. Concret, algerianul Amoura are 13 goluri în 14 meciuri din campionat, suedezul Nilsson are 7 reușite în dreptul său, iar neamțul Eckert Ayensa are 6 goluri. În linia mediană, se remarcă Terry Lapoussin din Madagascar (3 goluri în 17 meciuri) și ibericul Cameron Puertas (4 goluri în 19 partide). Cu acești jucători se va bate Adrian Mazilu pentru un loc la Union Saint-Gilloise.

Cazurile anterioare, alarmante

Desigur, la 18 ani, Adrian Mazilu e un fotbalist de viitor, cu șanse mari de a depăși forma slabă pe care o traversează acum. Provocarea va fi însă mare pentru el. Mai ales că trecutul demonstrează că mulți jucători care au plecat pe cai mari de la clubul patronat de Hagi au eșuat în străinătate:

*Tudor Băluță a dezamăgit, pe rând, la Brighton, Den Haag și Dinamo Kiev, iar acum a revenit tot la Farul.

*Dragoș Nedelcu nu și-a găsit locul nici la FCSB, nici la Fortuna Düsseldorf, iar acum e „marinar“ din nou.

*Cristi Manea a eșuat la Apollon Limassol și la FCSB până să fie reactivat din punct de vedere fotbalistic la CFR Cluj.

*Louis Munteanu a semnat cu Fiorentina în septembrie 2020, dar nici până în ziua de astăzi n-a bifat un minut la prima echipă, fiind împrumutat, în două rânduri, la Farul, unde joacă și acum.

Top 10 vânzări din istoria clubului Farul / Viitorul

Nume Destinație Suma încasată

Răzvan Marin Standard Liege 4.800.000

Ianis Hagi Genk 4.700.000

Adrian Mazilu Brighton 3.000.000

Florinel Coman FCSB 3.000.000

Tudor Băluță Brighton 2.900.000

Enes Sali FC Dallas 2.780.000

Cristian Manea Apollon Limassol 2.500.000

Alexandru Cicâldău U Craiova 2.300.000

Dragoș Nedelcu FCSB 2.130.000

Alexi Pitu Bordeaux 2.000.000

*Sumele sunt exprimate în euro.

*Sursă: transfermarkt.com

Euro U21, primul semn de întrebare

După niște prestații bune în sezonul trecut cu care a contribuit la titlul câștigat de Farul, Adrian Mazilu a fost o „umbră“ în prima mare competiție internațională în care ar fi trebuit să-și valideze calitatea la un nivel mai înalt. Vorbim despre Europeanul U21 găzduit în vară de România și Georgia. Deși a fost în lotul convocat de Emil Săndoi, Mazilu a jucat doar 18 minute, în primul meci cu Spania U21 (0-3), a rămas pe bancă în eșecul cu Ucraina U21 (0-1) și a prins alte 16 minute în remiza cu Croația U21 (0-0). Nici în actuala campanie de calificare pentru Euro U21 din 2025, sub comanda lui Daniel Pancu, Mazilu n-a rupt gura târgului. Deși a fost folosit în cinci partide, adunând un total de 257 de minute, viitorul fotbalist al lui Brighton a reușit doar o pasă de gol în eșecul cu Albania U21 (2-3).