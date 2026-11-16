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Tragedie în Argentina. Un fotbalist de 18 ani a murit lovit în cap de o minge

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Component al echipei Futbol Club Ezeiza, Abel Nunez (18 ani) a decedat în urma unui traumatism cranian suferit în timpul unui meci de fotbal din divizia a cincea din Argentina. Accidentarea acestuia s-a produs săptămâna trecută.

Futbol Club Ezeiza a anunțat moartea tânărului fotbalist
Futbol Club Ezeiza a anunțat moartea tânărului fotbalist Foto: Futbol Club Ezeiza

Potrivit presei argentiniene citată de RMC Sport, tânărul a fost lovit în cap de minge degajată. „Acesta a încetat din viață duminică, din cauza rănilor suferite. Această tragedie amintește de incidentul petrecut în urmă cu două săptămâni, care a dus la decesul atacantului spaniol Jesus De Miguel, survenit în urma unei coliziuni cu portarul advers, Jesus Owono”.

Fotbalistul argentinian s-a prăbuşit la pământ, în stare de inconştienţă. După ce a primit îngrijiri la faţa locului, a fost transportat la un centru medical, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Decesul său a fost constatat ieri.

Futbol Club Ezeiza a anunțat vestea pe rețelele sociale. „Cu durere profundă și o tristețe imensă, ne luăm rămas bun de la un tânăr care avea întreaga viață în față – o pierdere care lasă în urmă un gol de nedescris. În urma unui impact violent suferit în timpul unui meci, în timp ce purta cu mândrie tricoul nostru, deplângem profund trecerea sa în neființă. Astăzi, fotbalul trece pe plan secund. Suntem copleșiți de durerea de a ne lua rămas bun de la un coechipier – un tânăr plin de vise și aspirații, care a fost un membru prețuit al familiei noastre. Toți cei de la Club Ezeiza doresc să transmită cele mai sincere condoleanțe și întregul sprijin familiei, prietenilor, coechipierilor și celor dragi, în aceste momente extrem de dificile. Odihnește-te în pace! Vei face parte mereu din familia noastră.”

Pe lângă faptul că juca fotbal în 11 pentru Fútbol Club Ezeiza, tânărul era, din 2024, membru al echipei de rezervă de futsal a clubului Nueva Estrella. „Cu profundă tristețe, Clubul Nueva Estrella anunță suspendarea tuturor competițiilor sportive programate pentru astăzi (duminică), în urma trecerii în neființă a lui Abel”, a transmis echipa. „Ca instituție, suntem solidari cu familia sa, cu prietenii săi și cu întreaga noastră comunitate în aceste momente dificile. Astăzi, nici meciurile, nici rezultatele nu contează. Astăzi, durerea pe care o împărtășim ne unește și ne îndeamnă să fim alături de cei care au cea mai mare nevoie de noi. Abel va face întotdeauna parte din familia noastră. Odihnește-te în pace, micuțule înger. Nueva Estrella nu te va uita niciodată.”

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