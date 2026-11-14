 Suspendare pentru portarul care a provocat accidentarea lui Jesus de Miguel, fotbalistul ce a decedat ulterior | adevarul.ro
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Suspendare pentru portarul care a provocat accidentarea lui Jesus de Miguel, fotbalistul ce a decedat ulterior

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Portar al echipei FC Andorra, Jesus Owono a fost suspendat pentru douăsprezece etape. Acesta s-a ciocnit cu atacantul formaţiei CD Tenerife, Jesus de Miguel, cel care a decedat a doua zi din cauza impactului. Incidentul s-a petrecut în timpul unui meci din liga secundă din Spania.

Jesus Owono a fost suspendat pe o perioadă de douăsprezece meciuri
Jesus Owono a fost suspendat pe o perioadă de douăsprezece meciuri Foto: EPAImages

Comisia de Disciplină a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) a aplicat sancţiunea maximă prevăzută de Articolul 102 din regulament (care variază între 4 şi 12 etape de suspendare) pentru un act de violenţă comis asupra unui adversar în timpul unui meci.

RFEF a precizat că „având în vedere natura comportamentului descris (în raportul arbitrului) şi circumstanţele în care a avut loc, comisia (de disciplină) consideră că acţiunea constituie o abatere gravă care justifică aplicarea sancţiunii maxime”.

Raportul de arbitraj a menţionat că Owono a fost eliminat pentru că „s-a ciocnit violent de un adversar, având piciorul ridicat şi folosind o forţă excesivă, în timp ce mingea era în joc".

În 2 noiembrie, Jesus de Miguel s-a accidentat grav, fiind internat la terapie intensivă. Cele două echipe se aflau la egalitate, 2-2, în cel de-al şaptelea minut al prelungirilor, când portarul formaţiei FC Andorra, Jesus Owono, a alergat spre centrul terenului pentru a degaja o minge lungă. Din imaginile TV difuzate apare că acesta s-a ciocnit cu De Miguel, lovindu-l în piept cu genunchiul, conform Reuters.

Jesus de Miguel a murit în urma unei ciocniri cu portarul echipei din Andorra
Jesus de Miguel a murit în urma unei ciocniri cu portarul echipei din Andorra Foto: EPAImages

Atacantul s-a prăbuşit pe gazon, unde a rămas nemişcat, în timp ce jucătorii ambelor echipe făceau semne disperate cerând intervenţia medicilor. Owono a văzut cartonaşul roşu direct pentru intrarea sa, jocul fiind oprit de arbitru. Personalul medical a intervenit prompt și i-a acordat îngrijiri atacantului lui Tenerife, pe teren, timp de mai mult de cinci minute, sub privirile celorlalţi jucători. În acest răstimp, mai mulţi dintre coechipierii săi aveau lacrimi în ochi. Mai apoi, fotbalistul a fost transportat la spital cu o ambulanţă.

Conform mai multor relatări din presa locală, De Miguel ar fi suferit un stop cardiac în ambulanţă. Acesta a fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. Jesus de Miguel s-a aflat într-o stare stabilă, dar a rămas inconştient și după ce a ajuns la secţia de urgenţă al spitalului. Ulterior, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa.

În comunicatul dat CD Tenerife a transmis condoleanțe familiei fotbalistului: „Cu inima frântă, cu un nod în gât și neputând să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife anunță trecerea la cele veșnice a lui Jesús de Miguel Alameda, eveniment tragic petrecut în această zi de marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00. Nu există cuvinte de alinare; nu există absolut nimic care să poată atenua această durere profundă. Suntem alături de familia sa devastată, de cei dragi și de întreaga comunitate tinerfeñismo – toți fiind astăzi îndoliați în fața acestui deznodământ crud. Familia lui Jesús de Miguel își exprimă recunoștința pentru fiecare gest de sprijin primit și solicită, totodată, respectarea cu strictețe a intimității sale în aceste momente cumplite”.

Vestea decesului său a stârnit un val de emoţie în întreaga lume a fotbalului, determinând o reacţie şi din partea selecţionerului echipei naţionale a Franţei, Zinedine Zidane, care a declarat că speră să „nu mai vadă niciodată aşa ceva pe un teren de fotbal".

Portar din Guineea Ecuatorială, Jesus Owono (25 de ani) a spus, ulterior, că a trăit „cele mai dificile zile" din viaţa sa. Antrenorul său, Carles Manso, a declarat într-o conferinţă de presă că Owono este „profund marcat" de acest eveniment, „o tragedie cu care, din păcate, va trebui să înveţe să trăiască".

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