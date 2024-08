Țiriac a explicat decizia schimbării mașinii Ionelei Cozmiuc: „Am vorbit cu șefa noastră...“

Ionela Cozmiuc a trăit o vară memorabilă, cea care a marcat finalul carierei sale în sportul de performanță. La 29 de ani, aceasta a cucerit, mai întâi, argintul la Jocurile Olimpice de la Paris, alături de Gianina van Groningen (29 de ani). După care a găsit resursele necesare de a merge la Mondialele de la St. Catharines (Canada), unde a cucerit aurul pe cont propriu.

Așadar, canotajul românesc a dovedit, încă o dată, că are o școală de mare clasă, în condițiile în care produce sportivi de elită pe bandă.

Revenind la Ionela Cozmiuc, rezultatele ei din această vară l-au impresionat pe Ion Țiriac (85 de ani). Care, mai întâi, i-a oferit sportivei o mașină electrică pentru argintul olimpic, după care a cerut să aducă mașina înapoi, oferindu-i una mai bună, pentru medaliații de aur la JO 2024. În dialog cu gsp.ro, Ion Țiriac a explicat motivul care l-a determinat să facă această excepție frumoasă în cazul Ionelei Cozmiuc.

Ce a spus Ion Țiriac?

*Și-a câștigat medalia de argint și a luat mașina pentru medalie de argint. Având în vedere că o olimpică termină astăzi și mâine dimineața ia avionul, se duce în Canada și după trei zile mai câștigă un titlu mondial... Am vorbit cu șefa noastră, doamna Elisabeta (n.r. – Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport) și am zis: «Domnule, hai să facem ceva, să-i dăm ceva mai mult decât argintul». Și atunci am dat mașina mare, aia de aur, care a trebuit să o facem ei și să mai scriem și campioană mondială și vicecampioană olimpică.