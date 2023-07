Supercupa României: Farul și Sepsi deschid sezonul. Hagi a pierdut o jumătate de echipă

Abia s-a încheiat un sezon, că începe un altul. După o lună și câteva zile de la ultimul meci din stagiunea trecută, fotbalul românesc se pune din nou la drum. Meciul de deschidere este Farul - Sepsi, care opune câștigătoarea Superligii și cea a Cupei României. Partida se joacă la Ploiești (astăzi, de la ora 20.00.

Deși e club înființat doar în 2011, dacă va câștiga meciul de sâmbătă, Sepsi ajunge la 4 trofee de Cupă și Supercupă în palmares. Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu ar urca într-un top all-time al formațiilor din competițiile românești eliminatorii (Cupă + Supercupă), pe o incredibilă poziție 6! După Steaua, Dinamo, Craiova, Rapid și CFR Cluj!

Însă adversara covăsnenilor din Supercupa României, Farul, are și ea foame de trofee. Chiar dacă a mers dezastruos în campania de pregătire (3 înfrângeri în 3 partide-test), trupa lui Gică Hagi trebuie să dea totul, mai ales că după partida de vineri intră în focurile Ligii Campionilor: miercuri, 12 iulie, joacă în primul tur preliminar cu moldovenii de la Sheriff Tiraspol. Returul se joacă şase zile mai târziu, în Transnistria.

6 jucători accidentați

„Suntem la început de an. Ne așteaptă două luni și jumătate foarte grele. Am făcut ceva extraordinar anul trecut și e ceva nou pentru noi să jucăm foarte multe meciuri. Trebuie să gestionăm foarte bine lotul. Nu am început foarte bine, din păcate. Din prima zi am avut jucători indisponibili, nu mă refer la cei de la loturile naționale.

Am avut jucători accidentați. A fost o șansă pentru mine să îmi cunosc lotul, pe cei tineri, pe cei străini pe care trebuia să îi cunoaștem. Începem să jucăm din 3 în 3 zile și sperăm să facem față. Și acum avem jucători accidentați, 6 care nu sunt cu noi, au rămas acasă și nu sunt disponibili pentru acest meci.

Orice finală se câștigă, nu se joacă

O să încercăm să lucrăm la fel de bine ca anul trecut, când am fost o surpriză. Obiectivul nostru e să intrăm în play-off. Orice finală se câștigă, nu se joacă. Va fi un meci cu două echipe care vor să joace fotbal, va fi un meci frumos. O să trebuiască să ne adaptăm, sunt lucruri noi pentru noi. Ne așteaptă un campionat foarte greu.

Noi trebuie să găsim soluții. Trebuie să fim noi, să dominăm. Indiferent cu cine mergem la luptă. Nu pot juca Larie, Mateus, Băluță, Benchaib și Carnat, care s-a accidentat. Pratic, e greu, dar găsim soluții”, a declarat Gică Hagi.

Farul - Sepsi are loc azi, de la ora 20.00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Meciul e televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1.