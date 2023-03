Super Sorana: Cîrstea a spulberat-o pe Sabalenka și e în semifinalele Miami Open!

Cine a pus la îndoială jocul solid al Soranei Cîrstea din această lună, minimalizând rezultatele ei formidabile, la Indian Wells și Miami, ar cam trebui să-și înghită acum vorbele! Pentru că, dacă acum două săptămâni, în California, „Sori“ a fost surclasată, într-adevăr, de Iga Swiatek (Polonia, 21 de ani, 1 WTA), în sferturi, de această dată, în aceeași fază, dar la Miami Open, românca a pus-o la respect pe a doua jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka (Belarus, 24 de ani).

De fapt, am fi nedrepți cu Sorana, dacă am descrie doar așa modul în care ea a jucat în primul set al unui meci cu o adversară care pierduse doar două partide din 22, în acest an! Cîrstea, de fapt, a exasperat-o pe Sabalenka, a făcut-o să vorbească singură pe teren prin jocul ei splendid! „Sori“ a pornit ca din tun, cu un break, pe care l-a și consolidat imediat: 2-0! Și a rămas cu acest break în frunte până în al 8-lea game, când sportiva din Belarus a egalat: 4-4. Degeaba însă! Cîrstea nu numai că n-a dezarmat, dar chiar a ridicat nivelul jocului ei. Și a luat ultimele două game-uri pentru a se impune cu 6-4, după 37 de minute. Și nu oricum, ci cu un as la mingea de set.

Sabalenka și-a arătat, totuși, clasa, la 0-2

Setul doi a început identic pentru Cîrstea. Adică, încântător! Aceasta a făcut break, în fața unei adversare în pragul disperării, care a și comis dublă greșeală la mingea de break. Apoi, tabela a arătat 2-0 pentru Sorana după un game pe serviciu excelent. Câștigat la zero!

Doar că nici Sabalenka n-a ajuns pe locul 2 în lume, campioană la Adelaide și Australian Open în acest an, și cu o finală la Indian Wells, pur și simplu, din întâmplare! O jucătoare de talie mondială, Aryna a ieșit din corzi, la 4-6, 0-2. Și a luat trei game-uri la rând pentru a trece în frunte, în actul secund: 3-2!

Spre lauda ei, nici Cîrstea n-a fost intimidată de revenirea spectaculoasă a adversarei. Și, după un game disputat, și-a făcut serviciul la deuce, pentru a ține pasul cu Sabalenka: 3-3. Mai mult decât atât, imediat, românca a făcut și break-ul, trecând, din nou, în frunte: 4-3.

S-a dovedit a fi momentul decisiv, pentru că, ulterior, Cîrstea și-a adjudecat victoria, în minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră și 25 de minute.

Urmează un meci uriaș, în semifinale

Aceasta e cea mai mare victorie a Soranei Cîrstea, deși, doar în această lună, ea a învins-o de două ori pe Caroline Garcia. Prima dată, la Indian Wells, când franțuzoaica era pe 5 WTA. Iar nouă zile mai târziu, la Miami Open, în turul II, când Garcia urcase pe 4. Chiar și așa, succesul cu Sabalenka e unul colosal și va face înconjurul lumii!

Iar răsplata financiară va fi pe măsura victoriei din sferturi. Pentru că Sorana va fi primi un cec în valoare de 352,635 de dolari! În ceea ce privește clasamentul mondial, românca tocmai a acumulat 1.218 puncte a urcat pe locul 41 WTA. Reamintim că, la începutul lunii martie, înainte de dubla Indian Wells – Miami, Cîrstea alunecase până pe 97 WTA, în clasamentul live, actualizat în timp real.

În semifinalele de la Miami Open, Sorana Cîrstea se va duela cu învingătoarea meciului Alexandrova (18 WTA) – Kvitova (12 WTA).