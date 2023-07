Șumudică și-a săpat singur „groapa“: Culisele planului său eșuat de a reveni la Rapid

Când a început să prindă contur plecarea lui Adrian Mutu (44 de ani) la Neftchi Baku, probabil, Marius Șumudică (52 de ani) și-a frecat mâinile de bucurie. Pentru că nici nu visa la o asemenea succesiune de evenimente.

În primul rând, însuși Șumi rămăsese liber de contract de doar câteva zile. Ca de obicei, cu un scandal. Al-Raed (Arabia Saudită) a optat pentru terminarea înțelegerii, după o clasare decentă pentru nivelul echipei, locul 10 din 16 în campionat. Imediat, tehnicianul român a anunțat că se va adresa celor de la FIFA: „Aveam un contract de doi ani. Au încercat să facă o negociere, am refuzat și cazul e la FIFA. Trebuie să-mi plătească despăgubiri. Au vrut să plătească... Dar n-au vrut să plătească tot“.

Spre bucuria lui Șumudică, acest episod a fost urmat de cel care a declanșat plecarea lui Mutu la Neftchi Baku (Azerbaidjan). Iar asta fix înainte de startul campionatului, adică momentul perfect, când orice antrenor vrea să fie instalat, preluând echipa „de la zero“.

Când Șumi ieșise „la încălzire“, vestea refuzului instalării sale pe bancă, de către cuplul Dan Șucu – Victor Angelescu, a căzut ca un trăsnet! Nici presiunea pusă de galerie, pentru numirea lui Șumudică în locul lui Mutu, n-a mai contat. Acționarii au optat pentru aducerea lui Cristiano Bergodi (58 de ani), liber de contract după plecarea de la Sepsi. Italianul revine la Rapid, după o aventură în Giulești în 2007 (9 meciuri, 5 victorii, 4 remize) și alta în 2015 (8 meciuri, 3 victorii, 2 remize, 3 înfrângeri). Cum această a doua ședere a lui Bergodi pe banca Rapidului a coincis și cu retrogradarea echipei – Rapid era deja în „moarte clinică“ din cauza problemelor financiare -, fanii n-au amintiri plăcute cu Bergodi. Și nici nu privesc cu ochi buni întoarcerea sa în Giulești.

Paradoxal, tot cu trecutul are legătură și refuzul conducerii de a-l aduce pe bancă pe Marius Șumudică. Mai precis, cu comportamentul excentricului antrenor din trecut!

Nu trebuie să fii un geniu ca să înțelegi acest lucru, când parcurgi declarația oferită de Dan Șucu pentru site-ul oficial al Rapidului: „E extrem de deranjant să fii pus în situația de a schimba antrenorul cu o săptămână înainte de începerea campionatului. Din fericire, rezolvarea ideală e la îndemână. Domnul Cristiano Bergodi e disponibil și mi-a transmis că e onorat să redevină antrenorul Rapidului. Ne-a plăcut tuturor celor din club stilul ofensiv jucat de echipele antrenate de dânsul. Și nu numai! I-am apreciat atitudinea echilibrată, dar și discursul elegant și competent. E un sentiment de încredere și seriozitate pe care îl transmite, sentiment de care o echipă are mare nevoie“.

Inclusiv jurnalistul Cristian Mândru, cu peste 20 de ani de experiență la TVR, a sesizat substratul spuselor lui Șucu: „Între circ și normalitate, Rapidul a ales a doua variantă. Construcția domnului Șucu din Giulești nu rimează cu imaginea idolului fanilor. Dar nici cu dorința sau spiritul galeriei. De urmărit“.

Trăgând o scurtă concluzie după aceste afirmații, ne dăm seama că Șumudică tocmai a primit „decontul“ usturător pentru comportamentul său. Și nu e prima dată când fostul atacant, ajuns un tehnician cu rezultate incontestabile, plătește cu vârf și îndesat pentru derapajele sale de pe bancă! De fapt, Șumudică a ajuns să aibă această problemă, periodic, în diferite țări!

„Șumudică? Îi lipsește profesionalismul“

Să începem însă cu ultima aventură a românului, chiar la Al-Raed. Fix înainte de a se produce despărțirea sa de această formație, Șumudică s-a remarcat, în mod negativ, din cauza comportamentului său din timpul meciului cu Al-Feiha (1-1). Concret, fostul rapidist a fost filmat în timp ce se certa cu cineva din tribune și era reținut, cu greu, de un om din stafful său!

Distribuind aceste imagini pe Twitter, jurnalistul saudit, Abdullah Al-Ashab Abu-Moaied, a avut un comentariu dur la adresa tehnicianului de la Al-Raed: „Indiferent de motivul scandalului, nu aprobăm așa ceva. Nu susținem acest tip de comportament din partea fanilor, deși la fel se întâmplă și în restul lumii. Totuși, aici de vină e antrenorul. Care trebuie să-și controleze ieșirile și să nu reacționeze la ce strigă suporterii. Din păcate, lui Șumudică îi lipsește profesionalismul, deși meseria lui e cea de antrenor profesionist“.

Drama (profesională) a lui Șumudică e că acest episod nu e nicidecum unul izolat! El lungește doar lista derapajelor sale. Exemplele de mai jos vorbesc de la sine:

*Pupături cu arbitrul asistent – Pe când era la Kayserispor (Turcia), Șumudică a comis un gest bizar după o victorie cu 2-1 în faţa celor de la Konyaspor. După ce echipa sa a punctat pentru 2-0, la o fază în care adversarii au cerut henţ, Şumudică s-a dus la arbitrul asistent şi l-a pupat pe obraz, spre uimirea oficialului, care nu se aştepta la un astfel de gest.

*I-a exasperat pe cei de la Al-Shabab Riad – În 2018, românul a ajuns la formația saudită cu care a și obținut un rezultat foarte bun, terminând pe locul 5 în campionat. Chiar dacă a ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei „la mustaţă“, în ultima etapă, per ansamblu, Al-Shabab a lăsat o impresie bună, cu Şumudică pe bancă. Chiar şi aşa, el s-a despărţit de Al-Shabab pentru că a intrat în conflict, atât cu suporterii, cât şi cu conducerea. După o înfrângere categorică, suferită cu patru etape înainte de terminarea campionatului, 0-4 cu Al-Ahli Jeddah, românul a ieşit la interviul de după meci şi i-a făcut praf pe suporterii lui Al-Shabab: „Am câştigat atâtea meciuri şi, după o singură înfrângere, mi-au făcut semn să plec. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată! Să vină Guardiola şi Mourinho, dragoste cu sila nu se poate“. Și, într-adevăr, dorința sa a fost îndeplinită, iar conducerea i-a arătat ușa. Pus pe liber, Șumi a recunoscut că a greşit cu acel interviu exploziv, prin care şi-a pus suporterii în cap: „Probabil că nu trebuia să fiu aşa de vehement, dar eram nervos. Preşedintele mi-a zis, şi are dreptate, că nu trebuia să-i bag în seamă pe cei care m-au contestat“.

*Dat afară de Gaziantep, când era lider - Adevărata „performanţă“ a lui Şumudică a fost atinsă însă la Gaziantep. Cu care a ajuns pe primul loc în Superliga turcă, marţi, 5 ianuarie 2021, iar duminică, la cinci zile distanţă, clubul a anunţat, oficial, plecarea sa!

Având o serie impresionantă de 15 partide fără înfrângeri (opt victorii, şapte remize), românul a considerat că e momentul să forţeze prelungirea acordului scadent până în vară. Şi a început o campanie agresivă, cu apariţii în presă, în care ba s-a plâns că şefii nu se grăbesc să-i ofere un nou contract, ba a vorbit despre negocieri cu alte echipe, în frunte cu Al-Shabab (Arabia Saudită). În loc să obţină prelungirea contractului, Şumudică s-a ales cu o concediere cu mare scandal.

Preşedintele Mehmet Buyukeksi l-a şi făcut praf pentru comportamentul său: „Contract, contract, contract după fiecare meci! Fotbalul turc are momente grele, stadioanele sunt goale. Nu există venituri, nu există sponsori. Plătim antrenorului 1,2 milioane de euro, dar acum el vrea 1,6 milioane de euro, 1,9 milioane de euro, cu tot cu prime. El îşi asumă acest succes, în întregime. Cum se poate întâmpla aşa ceva? Dacă există un succes, e un succes comun, de la magazioner, până la conducere. Nimeni nu e mai presus de club“.

La fel ca pe vremea când era la Al-Shabab, abia după ce a fost pus pe liber de Gaziantep, Şumudică a recunoscut că a greşit cu comportamentul său agresiv: „Îmi cer scuze faţă de oraşul Gaziantep, faţă de başkan. Eu nu voiam să plec, pentru că mă bucuram de nişte rezultate extraordinare aici. Am vrut să rămân în Europa“.

Dansuri din buric, țipete la interviuri

Din lipsa spațiului editorial, nu putem aduna aici toate derapajele antrenorului Marius Șumudică din ultimii ani. Trebuie precizat însă că, pe lângă episoadele amintite, care sunt elocvente pentru greșelile repetate comise de el, putem așeza și o „colecție“ de dansuri din buric după victorii, dar și interviuri cu țipete în fața microfoanelor. Pe scurt, vorbim despre un comportament inadecvat pentru un antrenor de top.

Din păcate pentru Șumudică, el a plătit acum fix pentru acest trecut, pentru această imagine de „nebun“ pe care și-a creat-o singur și din cauza căreia șefii Rapidului nici n-au vrut să audă de instalarea sa pe bancă.

trofee are Marius Șumudică, ambele cucerite cu Astra Giurgiu. Un titlu (2015-2016) și Supercupa României (2016-2017). În plus, a eliminat de două ori West Ham United în cupele europene.