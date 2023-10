Șumudică își pune lacăt la gură: „Nu o să mă mai auziți că vorbesc până când mă vor da turcii afară”

Marius Șumudică a revenit azi în România, profitând de pauza competițională determinată de meciurile echipelor naționale din preliminariile Euro 2024.

La aeroport, antrenorul lui Gaziantep a fost întrebat despre situația din Superliga, dar a refuzat din start să comenteze. ”Nu mă interesează. Nu vorbesc despre campionat că n-am mai vorbit, cred că am două luni. Din respect pentru voi că v-ați sculat dimineață și ați venit aici să beți o cafea am venit să vorbesc, dar eu de fotbalul românesc nu mai vorbesc, nu mă interesează.

Îl respect, de aici am plecat, dar nu vreau... Orice spun se scoate din context. Pe mine nu o să mă mai auziți că vorbesc până când mă vor da turcii afară”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică și-a activat bagheta magică în Turcia, preluând pe Gaziantep pe ultimul loc, cu zero puncte. După o înfrângere la meciul de debut, antrenorul a izbutit două victorii consecutive, apoi a urmat un alt eșec, sâmbătă, cu Istanbul Bașakșehir (0-2), într-un meci în care Șumi a dat vina pe ghinion.

Maxim a ratat un penalty în înfrângerea lui Gaziantep

”Când am ajuns aveau zero puncte. Am făcut patru transferuri, ne-am revenit ca joc, pe urmă ca rezultate. Am avut o serie de două victorii, ceea ce ne-a făcut să urcăm. Am jucat bine cu Bașakșehir. Am avut mare ghinion. Eu, de când antrenez, nu am mai avut așa ghinion. Să iau gol în minutul doi, să alunece doi jucători în aceeași fază, apoi autogol, penalty ratat (n.r. de Alexandru Maxim).

Marius Șumudică se declară mulțumit de evoluția a doi jucători transferați de el după ce a preluat formația turcă: ”Din punctul meu de vedere, sunt doi jucători profesioniști (n.r. Florin Niță și Denis Drăguș), care-și fac treaba foarte bine. Denis are evoluții peste așteptări. Eu nu-l cunoșteam, mi-a atras atenția când Rapid s-a interesat de el. L-am urmărit câteva meciuri, l-am luat și nu m-am înșelat.

A jucat foarte bine. Este un jucător care poate fi o soluție pentru echipa națională (n.r. a și fost convocat pentru dubla cu Belarus și Andorra). Junior era rezervă și când l-am luat eu. Este unul dintre cei mai iubiți jucători, joacă foarte bine, face toată banda. Eu nu prea am greșit cu jucătorii pe care i-am adus”, a spus Marius Șumudică.