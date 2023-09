Marius Șumudică, debut cu stângul în Turcia. Show la conferință: „I don't have «baghet, magic baghet»”

Marius Șumudică, revenit după câțiva ani pe banca lui Gaziantep, a pierdut meciul cu Kayserispor (0-2) din etapa a 5-a din Superliga Turciei. La conferința de presă de la finalul partidei, antrenorul român a ales să vorbească în englezo-română, față de portughezo-româna folosită în trecut.

„Am început meciul de la 0-1 și a fost greu după aceea. A fost însă un joc pe care nu meritam să-l pierdem. Am jucat foarte bine în repriza secundă. Noi am avut mai multe ocazii de a marca. Dar, dacă nu poți înscrie, este imposibil să câștigi puncte. Avem nevoie de goluri. Trebuie să îmbunătățim nivelul. Jucătorii mei care au fost la naționale au venit de la distanță mare și ne-a fost greu să începem cu ei”, a declarat Marius Șumudică.

Față de precedentele aventuri în Turcia, antrenorul a ales să vorbească în engleză la conferință, nu în portugheză. Vulcanicul tehnician s-a ajutat însă și de limba română în unele momente, un exemplu fiind când a spus că nu are o baghetă magică pentru a transforma echipa: „I don't have baghet, magic baghet, to transform the team”.

Ultimul în Superlig

La final, Marius Șumudică a declarat că victoria din următoarea etapă (cu Istanbulspor) este vitală pentru formația sa și a ținut să le transmită un mesaj elevilor săi: „Trebuie să ne trezim. Cine vrea să intre în teren trebuie să facă sacrificii. Nu avem timp, trebuie să luăm 3 puncte în meciul următor. Cei care nu sunt pregătiți o să rămână afară”.

Cu nou-veniții Florin Niță, Nicolas N'Koulou, Junior Morais și Denis Drăguș în primul „11”, dar și cu Alexandru Maxim pe teren din primul minut, Șumudică n-a reușit să ia puncte la Kayseri. Turcii i-au urmărit îndeaproape trăirile și au scris: „A înnebunit pe bancă în timpul meciului. După două ocazii ratate de Maxim și Drăguș, antrenorul aproape că a intrat pe teren”. Gaziantep e ultima în Superlig, având înfrângeri pe linie în primele 5 etape.