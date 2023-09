Marius Șumudică, prezentat oficial la Gaziantep. Obiectivul stabilit imediat de bașkan

Marius Șumudică s-a întors la Gaziantep după trei ani și jumătate, cu un obiectiv clar stabilit de conducere: salvarea de la retrogradare, în condițiile în care echipa e pe ultimul loc, cu zero puncte după 4 etape.

Antrenorul român a ajuns ieri în Turcia, fiind așteptat de câțiva suporteri pe aeroport. Apoi, Șumi a semnat un contract pâna la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire pentru altă stagiune, dacă ambele părți sunt de acord. Vulcanicul tehnician se întoarce astfel după trei ani și jumătate la formația turcă pe care a dus-o pe primele locuri ale clasamentului, dar de care s-a despărțit lamentabil.

Între iunie 2019 și ianuarie 2021, românul a adunat 51 de partide gruparea din Gaziantep, oraș distrus la începutului anului de cutremurele devastatoare din Turcia. Dar, pe 10 ianuarie 2021, a fost dat afară, chiar dacă echipa mergea excelent. Comportamentul lui Marius Șumudică l-a exasperat pe președintele de atunci al echipei, Mehmet Buyukeksi, cerându-i încontinuu prelungirea contractului și mărirea salariului.

În loc să obțină ce visa, Şumudică s-a ales cu o concediere cu mare scandal. Buyukeksi, devenit între timp președintele federației turce, a explicat atunci despărțirea de antrenorul român: „Contract, contract, contract după fiecare meci! Fotbalul turc are momente grele, stadioanele sunt goale. Nu există venituri, nu există sponsori.

Plătim antrenorului 1,2 milioane de euro, dar acum el vrea 1,6 milioane de euro, 1,9 milioane de euro, cu tot cu prime. El îşi asumă acest succes, în întregime. Cum se poate întâmpla aşa ceva? Dacă există un succes, e un succes comun, de la magazioner, până la conducere. Nimeni nu e mai presus de club“.

Noul bașkan al lui Gaziantep, Memik Yilmaz, l-a demis pe Erdal Guneș, insistând să-l readucă la echipă pe Marius Șumudică. „El cunoaște cel mai bine acest loc", le-a spus președintele jurnaliștilor turci.

Nu a retrogradat cu nicio echipă

La rândul său, românul a declarat: ”Nu mi-a fost ușor, dar am venit cu inima deschisă. Simt că aceasta este propria mea casă. Acest loc mi-a dat totul înainte. Am încercat să dau totul acestui oraș. Am vrut să fac o glumă într-un interviu, desigur că nu credeam că va fi o asemenea problemă. Mai târziu, orașul a devenit sensibil la această glumă. Mi-am cerut scuze tuturor. Dar era prea târziu. De atunci, atât eu, cât și orașul am pierdut.

Îmi cer scuze tuturor din nou. Este un mare risc pentru mine să vin aici chiar acum. Cu toate acestea, nu am fost niciodată un antrenor care a retrogradat în carieră. Cred că voi avea succes și cu această echipă. Avem aici o poveste neterminată, sper să o umplem din nou de succes”, a spus Marius Șumudică, pentru site-ul oficial al clubului.