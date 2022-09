Stoichiță, interzis să mai intre în vestiarul naționalelor. I-au pus stop „Sfătuitorului“

Fotbalul românesc trece prin momente grele după ce a retrogradat în eșalonul 3 al Ligii Națiunilor și nu a mai obținut o calificare la un turneu final de 6 ani. Din 2016, aghiotantul lui Răzvan Burleanu, președintele Federației, este Mihai Stoichiță, un personaj care devine din ce în ce mai controversat în condițiile în care fanii și lumea fotbalului caută un țap ispășitor pentru rezultatele sub orice critică ale naționalei.

Dar haideți să vedem povestea „sfătuitorului din umbră” Mihai Stoichiță la FRF, văzut de unii un profesionist, de alții un „sufleur” și de restul – omul cu caterinca de pe lângă echipele naționale.

Ideea cooptării lui Mihai Stoichiță în FRF a avut-o Andrei Vochin, consilier al lui Burleanu. În paranteză fie spus, președintele, fiind în afara fenomenului când a preluat federația și respins de lumea fotbalului, s-a înconjurat de ziariștii care l-au susținut în campanie. Iar sfaturile acestora s-a văzut unde ne-au dus. Revenind la Stoichiță, acesta nu avea tangențe cu noii oameni ajunși în 2014 în fruntea FRF. A fost luat o dată în avionul naționalei la un meci din Armenia, la sugestia lui Vochin, în octombrie 2014. Daum era selecționer și „tricolorii“ au câștigat acel meci cu 5-0, scrie „Gazeta Sporturilor“.

După călătoria din Armenia, Vochin i-a recomandat lui Burleanu să-l coopteze pe Stoichiță în Federație, pentru că instituția conținea prea puțini oameni de fotbal, ceea ce o făcea să fie vulnerabilă la critici din partea gloriilor din „Generația de Aur”. Președintele a acceptat sfatul lui Andrei și l-a angajat, în 2016, pe „nea Mihai”. Însă Stoichiță, din momentul în care a ajuns în FRF, l-a lucrat pe Vochin și a dat din coate să ajungă cel mai apropiat om al lui Burleanu. Ziaristul a fost tras pe linie moartă, iar Mihai Stoichiță a devenit sfătuitorul principal al președintelui.

Decizii de maximă importanță luate de Stoichiță

Instalat ca director tehnic, el a propus sau a ales direct selecționeri și membri ai Comisiei Tehnice. Duckadam chiar l-a acuzat că a și selecționat juniori în loturile naționale, în funcție de interesele proprii.

Cu un Burleanu inert, incapabil să rezolve problemele fotbalului românesc, Stoichiță a prins din ce în ce mai mult tupeu. El i-a ales în anii aceștia pe toți selecționerii, și la juniori, și la seniori. Stoichiță a ajuns să se implice și în selecție, și în alegerea unor indicații tactice. Din șef de Comisie Tehnică, nea Mihai se vede ca un superior al tuturor antrenorilor, unul îndreptățit să ignore autoritatea acestora și să le facă el o parte din muncă.

Are interzis să mai intre în vestiare

De altfel, Cornel Dinu îl numea sufleur pe Stoichiță, în vară, după meciul din Bosnia, dar unul de bună calitate la momentul respectiv: „Cred că Stoichiță i-a schimbat tactica lui Edi Iordănescu. E o imensă diferenţă față de meciul cu Muntenegru şi a avut un sufleur inspirat”.

De curând, Răzvan Burleanu a intervenit și i-a interzis directorului tehnic să mai intre în vestiare ca să le dea indicații jucătorilor din loturile naționale de juniori.

Rădoi, singurul care l-a pus la punct

Mirel Rădoi a fost singurul selecționer care a reacționat când Stoichiță a încercat să le dea indicații fotbaliștilor. Fostul stelist s-a supărat fiindcă directorul tehnic le transmitea comenzi jucătorilor în timpul partidei cu Islanda (0-0): „Nea Mihai are patimă, are pasiune, înțeleg că e greu pentru un fost antrenor să-și stăpânească pornirea de a da indicații, dar comportamentul acesta trebuie să înceteze! Dacă alt antrenor va accepta, foarte bine, dar pentru mine e o problemă când o persoană din Federație le dă indicații jucătorilor. Dacă spectatorii le transmit ceva jucătorilor nu am nicio problemă, dar nu accept ca un om implicat direct să facă așa ceva!“.

Ultima gafă a lui Mihai Stoichiță s-a petrecut după meciul de luni cu Bosnia (4-1), când a mărturisit franc că nu știa că România a retrogradat în a treia divizie din Liga Națiunilor.

Cine e Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță a făcut carieră ca jucător la Jiul Petroșani, cu care a câștigat o Cupă a României. Ca antrenor, a pregătit în două rânduri pe Steaua București, în primul mandat câștigând titlul de campion al României (1997-1998) și Supercupa României. A fost selecționer al echipelor statelor Panama, Armenia și Kuweit. Din 2016 ocupă funcția de director tehnic al FRF.