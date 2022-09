România a picat în divizia C din Liga Națiunilor. Stoichiță, reacție halucinantă: „Păi, cum, am retrogradat?!”

România a obținut o victorie de orgoliu în fața Bosniei, scor 4-1, dar a încheiat pe ultimul loc grupa și a retrogradat în divizia C din Liga Națiunilor. Iar federalii ridică habarnismul la rang de artă. Exemplul perfect e Mihai Stoichiță, cu titulatura pompoasă de Director al Comisiei tehnice a FRF, în fapt omul cu glumele din jurul naționalei.

Mihai Stoichiță a intrat în direct imediat după partida România - Bosnia și s-a chinuit să explice că, totuși, Liga Națiunilor nu e o competiție așa de importantă pe cât se crede. Iritat, fostul internațional Basarab Panduru nu a mai rezistat și l-a întrerupt. Iată dialogul halucinant dintre cei doi:

Stoichiță: Noi nu am retrogradat, de fapt.

Panduru: Păi, cum n-am retrogradat?!

Stoichiță: Am rămas în aceeași urnă, da.

Panduru: Tu vorbești că nu am retrogradat din urna a 3-a pentru preliminariile Euro 2024? Eu zic de Nations League!

Stoichiță: Peste 2 ani va fi din nou o ediție de Liga Națiunilor. Până atunci, poate consolidăm echipa și promovăm en-fanfare. Poate o să vedem așa lucrurile.

În acel moment, s-a dat legătura la stadion unde urma să vorbească Edi Iordănescu în conferința de presă. Fără să realizeze că încă se mai aude pe post, Basarab Panduru a întrebat în studio: „De ce nu i-ai zis, mă, asta și lui Boloni?”.

Ladislau Boloni, cu care Federația a fost în negocieri înainte de Iordănescu jr, nu a devenit antrenorul echipei naționale după ce a refuzat o clauză pusă de FRF potrivit căreia postul său ar fi depins de rezultatele din actuala ediție de Nations League.

Acum, Stoichiță s-a făcut că uită de acele momente: „Dacă stau bine să mă gândesc, am fost peste Finlanda și Bosnia în această campanie. Nu știu ce s-a întâmplat cu Muntenegru. Dacă mă întrebați pe mine, consider că mă întrebați într-un mod particular... O să mergem mai departe cu Edi, dacă dorește Federația. Sunt foarte multe lucruri pe care le punem în balanță. Același lucru s-ar fi întâmplat și cu Boloni. Chiar dacă ar am fi terminat pe același loc, ar fi fost în aceeași situație ca în cazul lui Edi.