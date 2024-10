În România, de multe ori, are dreptate cine țipă mai tare. Iar în sport, la fel ca în multe alte domenii de activitate, guvernează o altă regulă neplăcută legată de țipatul în public!

Pentru că, după cum se vede, și în sportul de performanță, cu răbdare, cu bun simț, așteptând să primești ceea ce meriți, riști să „mori de foame“. Așa se întâmplă că, începând din 2022, premierea medaliaților unor sporturi neolimpice a fost dată uitării în România. Dacă la început oamenii au înțeles situația, cauzată de bugetul „subțire“ al sportului românesc, treptat ei au ajuns la concluzia că, de fapt, sunt luați de fraieri! Și, după doi ani și jumătate de așteptare, au trecut la „planul B“. Adică, la țipatul în public. Așa a ajuns în „Adevărul“ cazul pe larg, cu informații obținute „pe surse“, dar și cu declarații oficiale.

Firește, primul om contactat pentru a comenta situația din partea Agenției Naționale pentru Sport a fost șefa instituției, Elisabeta Lipă (59 de ani). Doar că, așa cum se întâmplă la noi, președintele iese cu pieptul în față doar când e ceva „de bine“. Iar Elisabeta Lipă, aflând despre scandalul care a „transpirat“ în presă, ne-a pasat, printr-un SMS, spre „cabinet“. De unde, ieri dimineață, am primit o adresă oficială semnată de Daniel George Jianu (director general).

Întrebările și răspunsurile le vom oferi, în rândurile de mai jos. Până atunci, se impune „traducerea“ adresei venite de la Agenția Națională pentru Sport (ANS).

În primul răspuns, s-a invocat neplata primelor, pe motiv că 2024 e an olimpic, iar 2023 a fost an preolimpic. Doar că restanțele sportivilor datează din 2022! Când n-a fost nici an olimpic, nici preolimpic. Aici, ar fi de remarcat că vinovat pentru situație e și fostul ministru al Sporturilor, Eduard Novak. Pentru că Elisabeta Lipă a ajuns în fruntea ANS din iunie 2023. În concluzie, neplata banilor nu poate fi pusă, în întregime, în cârca ei.

Din al doilea răspuns reiese că, dacă nu faci scandal, nu-ți primești drepturile în sportul românesc. Pentru că abia acum, după apariția materialului în „Adevărul“, medaliații unor probe neolimpice au citit rândurile pe care le-au așteptat timp de doi ani și jumătate: „Instituția noastră a identificat soluții pentru suplimentarea fondurilor necesare privind premierea performanțelor sportive, urmând ca în perioada următoare această situație să fie deblocată“.

Întrebările „Adevărul“ pentru ANS și răspunsurile primite

*De ce există asemenea restanțe, care se apropie de 3 ani, pentru sporturile neolimpice?

În momentul preluării mandatului de către doamna Elisabeta Lipă – președinte al Agenției Naționale pentru Sport, respectiv în luna iunie 2023, s-a constatat prezența a numeroase restanțe în ceea ce privește plata premierilor sportivilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile internaționale, atât la sporturile olimpice, cât și la cele neolimpice. Întrucât la momentul înființării Agenției Naționale pentru Sport ne aflam în plină campanie de calificare la Jocurile Olimpice – Paris 2024, anul 2023 fiind an preolimpic, s-a considerat ca fiind prioritară asigurarea premierilor sportivilor apariținând federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice. Dat fiind faptul că anul 2024 a reprezentat an olimpic, au fost continuate eforturile de asigurare a tuturor condițiilor pentru sportivii federațiilor sportive naționale care administrează sporturi olimpice, îndeosebi a celor cu potențial de calificare la Jocurile Olimpice – Paris 2024.

*Când estimați că Agenția Națională pentru Sport va avea sumele necesare pentru plata primelor restante către sportivii neolimpici?

Odată cu încheierea Jocurilor Olimpice – Paris 2024, Agenția Națională pentru Sport va continua campania de sprijinire a tuturor sportivilor federațiilor sportive naționale care fac performanță, urmărind totodată deblocarea premierilor sportive aferente perioadei 2021-2024. În pofida bugetării reduse, raportat la restanțele preluate în ceea ce privește premierile, instituția noastră a identificat soluții pentru suplimentarea fondurilor necesare privind premierea performanțelor sportive, urmând ca în perioada următoare această situație să fie deblocată.