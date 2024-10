Că în România sportul e trecut la „și altele“, numai bun de folosit pentru poze de imagine de către politicieni, cum apare câte un David Popovici, e o realitate despre care știam de ani buni.

Ce descoperim acum e că, din păcate, inclusiv oamenii din sport, care ar trebui să aibă o altă gândire, un respect egal pentru munca sportivilor, indiferent de disciplina practicată, dau dovadă de un dublu-standard revoltător, atunci când au „pâinea și cuțitul“ în mână. Ce se întâmplă acum la Agenția Națională pentru Sport (ANS), sub conducerea Elisabetei Lipă (59 de ani), fix asta demonstrează. Atenție: Lipă, o legendă vie a sportului românesc, s-a zbătut mereu pentru ca sportivii să aibă cele mai bune condiții. Problema e că principalii beneficiari ai eforturilor sale au fost sportivii de la canotaj. De înțeles, într-o oarecare măsură, având în vedere că, pe lângă faptul că a scris istorie la acest sport, ea a ajuns în fruntea forului de specialitate în 2009.

Ceea ce deranjează e că, de când a fost numită șefa Agenției Naționale pentru Sport, for care a înlocuit ministerul de specialitate în 2023, Lipă a ignorat sporturile neolimpice. „Practic, noi în România avem o Agenție Națională a Sporturilor Olimpice. Pentru că, la ce se întâmplă, e clar că celelalte sporturi nu contează. Cei care practică aceste probe n-au primit niciun ban pentru rezultatele lor, începând din 2022!“, ne-a dezvăluit o sursă sub protecția anonimatului. Pornind de aici, „Adevărul“ a „săpat“ și a aflat că, într-adevăr, lucrurile stau fix așa!

„Am primit un răspuns obraznic“

Primul care a confirmat informația primită „pe surse“ de „Adevărul“ a fost karatistul Gini-Andrei Duță (30 de ani), cu multiple titluri internaționale în palmares.

„Mă bucur enorm că cineva din presă scrie despre această problemă. Eu chiar am făcut o adresă la ANS pentru această situație legată de plata premiilor. Din păcate, pot să spun că am primit, cu mare întârziere, un răspuns obraznic! Noi, începând din 2022, n-am văzut niciun ban pentru medaliile cucerite“, ne-a spus Duță, legitimat la CS Rapid.

El a detaliat, spunând că situația sporturilor neolimpice s-a înrăutățit după ce Eduard Novak a plecat din fruntea fostului minister, fiind înlocuit de Elisabeta Lipă, care a ajuns la Agenția Națională pentru Sport.

„Ultimii bani pentru medalii s-au luat pe vremea lui Eduard Novak. El chiar a încercat să miște lucrurile. Apoi, a venit doamna Lipă. Și, din păcate, din tot ce face dânsa reiese că nu-și dorește ca eforturile sportivilor neolimpici să fie răsplătite. De când conduce Elisabeta Lipă Agenția Națională pentru Sport, nicio federație neolimpică n-a primit bani pentru clasările pe podium. Doamna Lipă a transformat ANS într-un al doilea COSR (n.r. – Comitetul Olimpic și Sportiv Român). Ea e preocupată doar de sporturile olimpice. Ce face doamna Lipă denotă o crasă lipsă de respect pentru noi, practicanții unor sporturi neolimpice. Comunicarea dânsei și implicarea ei în rezolvarea problemelor noastre lasă de dorit. Practic, prin tot ce face, dânsa ne transmite că pentru ea contează doar sporturile olimpice. Ceea ce e foarte grav!“, a adăugat karatistul de 30 de ani.

„Ni se spune că nu sunt bani“

De câteva zile s-a întors în țară lotul național de Culturism și Fitness după Mondialele găzduite de Insula Kish (Iran). Aici, după întrecerea masculină, România s-a clasat pe 3 în ierarhia pe națiuni, cucerind mai multe medalii în diferite probe. Din păcate, componenții lotului trăiesc, de doi ani și jumătate, doar cu satisfacția sportivă a obținerii unor rezultate excelente. Pentru că de premierea lor, conform legii, nu s-a mai pus problema din 2022!

A explicația situația pentru „Adevărul“ Marcel Manea (45 de ani): „Am stat și am făcut bilanțul. Din 2022 până în prezent, n-am primit niciun fel de premiere. În timpul ăsta, am participat la două Mondiale și două Europene și la toate am câștigat medalii. Federația de Fitness și Culturism ne-a asigurat toate condițiile, costurile deplasărilor pentru competiții, medic, suplimente, costurile unor cantonamente, pregătiri. Din punctul ăsta de vedere, dacă vorbim de ce ține de federație, avem cele mai bune condiții. Dar premierile pentru medalii țin de Agenția Națională pentru Sport și, din păcate, de aici n-am mai văzut niciun ban. Ni s-a spus, pur și simplu, că nu sunt“.

Întrebat dacă în România se poate trăi din culturism, la nivel de performanță, Marcel Manea a oferit un răspuns sincer: „Nu! Asta e adevărul. Eu am 45 de ani și sunt polițist de meserie. Din jobul ăsta îmi câștig existența, nu din culturism. Plăcere, ambiție, nebunie. Astea sunt <<ingredientele>> cu care ne motivăm de la o competiție la alta. Plus susținerea familiei. Dar, chiar și așa, eu speram ca înainte de Mondiale să primim un semn de la ANS în privința premiilor neachitate, ca să ne motivăm înaintea plecării în Iran. Din păcate, n-am primit nimic. Și a trecut și această competiție, iar noi tot așteptăm“.

Costel Torcea, antrenorul lotului, a explicat și el situația dramatică a unor sporturi neolimpice.

„De la Europenele din 2022, ai noștri nu și-au primit primele. Din nefericire, plata sumelor s-a tot amânat. Ni s-a spus ca nu sunt bani, că e an olimpic. Și, până la un punct, am înțeles situația, am înțeles că trebuie să-i dăm Cezarului, ce-i al Cezarului. Am înțeles că sporturile olimpice au prioritate. Dar am sperat ca, după terminarea Jocurilor de la Paris, vom beneficia și noi de atenția ANS-ului. După cum vedeți, ne-am întors și noi acum de la Mondiale, cu foarte multe medalii. În plus, de trei ani la rând, suntem campioni europeni. Cred că ar fi cazul ca, într-un final, conducerea Agenției Naționale pentru Sport să-și îndrepte atenția și spre noi“, ne-a spus Costel Torcea.

Lipă: „Scrieți întrebările la cabinet“

Firește, după aceste declarații, „Adevărul“ a contactat-o telefonic pe Elisabeta Lipă, într-o încercare de a afla de ce sportivii neolimpici sunt ignorați și dacă există vreun termen stabilit pentru plata primelor restante.

La primul apel, șefa ANS-ului a răspuns cu un SMS: „Îmi pare rău, nu pot vorbi“. Când i-am explicat, tot printr-un mesaj, despre ce e vorba, șefa sportului românesc a revenit prompt cu un alt SMS: „Vă rog să scrieți întrebările la cabinet și vă voi răspunde. Sunt în conferința BeActive acum“. Până la închiderea ediției, n-a sosit niciun răspuns pe adresa noastră legat de acest subiect.

Diferență uriașă comparativ cu premiile olimpice

Ceea ce revoltă și mai mult sportivii neolimpici e că plata banilor pentru ei se amână din 2022, deși vorbim despre sume mult mai mici, comparativ cu primele unor probe olimpice. Cazul David Popovici (20 de ani) vorbește de la sine. Un înotător excepțional, de talie mondială, acesta a fost răsplătit cu 200.000 de euro din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru aurul și bronzul de la Paris. La această sumă s-a adăugat alta, de 100.000 de euro, plătită de CS Dinamo. Aici, David are și un salariu lunar de 7.000 de euro. Potrivit surselor „Adevărul“, în cazul lui Popovici, un sportiv fantastic și cu expunere mare în mass-media, plata premiilor sale se face în maxim o lună după competiție. În schimb, sportivii neolimpici, care ajung pe podiumul internațional, așteaptă de doi ani și jumătate încasarea unor sume mult mai mici. În cazul lor, vorbim despre 3.600 de euro pentru un aur mondial și cam 2.600 de euro pentru un titlu european.

Atletismul se face cu... 2.300 de lei pe lună

Drama e că asemenea anomalii, cum e neplata premiilor, nu se rezumă la probele neolimpice. În octombrie 2022, Alexandru Corneschi (33 e ani), cel mai bun maratonist român la ora actuală, a povestit cum clubul său, CSM Craiova, nu i-a mai plătit salariul din luna august. Atenție: în cazul lui Corneschi suma neachitată era de... 2.300 de lei pe lună. Altfel spus, cel mai bun maratonist din țară, unul dintre cei cinci alergători români care au terminat proba-regină a atletismului în sub 2 ore și 14 minute, trebuia să facă sport de performanță cu 460 de euro pe lună. La vremea respectivă, Corneschi a acordat un amplu interviu pentru „Adevărul“ din care redăm acum câteva fragmente:

*Când m-a sunat Marius Ionescu și mi-a zis treaba asta, că nu voi lua salariul nici pe octombrie, parcă a căzut cerul pe mine. Am plâns de nervi! A fost prima dată când, efectiv, am răbufnit.

*Până acum, nu m-am plâns niciodată de bani. Pentru că, de la bun început, am știut că ăsta e nivelul la noi și am dus-o așa. De asta și alerg în foarte multe competiții prin țară, la tot felul de crossuri. De exemplu, la Maratonul București, am alergat, în primul rând, să-mi apăr titlul. Dar cel mai important, am alergat pentru premiul de 3.000 de euro acordat câștigătorului. Suma asta e printre cele mai mari câștigate de mine, în 16 ani de sport... 3.000 de euro luam în jumătate de an de la club. Și uite că, de fapt, nici nu mai iau...