Câți bani câștigă David Popovici pe lună: Înotătorul a explicat situația sa financiară

David Popovici e în categoria sportivilor care excelează, nu doar când vorbim despre rezultatele obținute în concursuri, dar și când discutăm despre inteligența extrasportivă, cea din viața de zi cu zi. Cine a parcurs declarațiile înotătorului de 18 ani, de-a lungul timpului, s-a convins de acest lucru.

Acum, David a vorbit în cadrul unei ceremonii de prezentare a noului său sponsor și colaborator oficial, Raiffeisen Bank. Firește, cu acest prilej, Popovici a fost chestionat și despre aspectul financiar al rezultatelor sale. Iar răspunsurile sale, oferite de Eurosport, au întărit ideea că avem de-a face cu un adolescent care merită să fie un model pentru noua generație.

Ce a spus David Popovici?

*Eu nu vreau să știu câți bani fac. Eu nu vreau să știu câți bani câștig pe lună, nu vreau să știu ce premii iau, ce bonusuri am. Tocmai pentru că nu vreau să mă influențeze. Nu știu dacă mi s-ar urca la cap, dacă aș ști. Nu știu dacă m-ar schimba. Aleg să nu știu.

*Am oameni de încredere care se ocupă cu asta. Pentru că am crescut și sunt adult știu că va trebui să mă ocup și eu de asta. Încerc să nu fug de responsabilitatea asta prea mult. Am oameni de încredere, care se ocupă de negocieri și de toate eventualele parteneriate. Lor le-am dat dreptul să vorbească în numele meu. Eu încerc să-mi găsesc parteneri puternici din câteva domenii alături de care să împart aceleași principii și valori. De aceea, se întâmplă foarte rar să am un partener nou.

*Am o relație specială cu atenția și camerele de luat vederi, pentru că toate au venit atât de repede, într-un timp atât de scurt. Nu m-am așteptat la asta. Pe cât de bun sunt, îmi doresc să fiu și mai bun. Sunt conștient că la pachet cu asta vine atenția, vine succesul. Sunt atât de mulți factori care intră în joc. Încerc să mă adaptez la noua mea viață, fără a mă schimba. Nu vreau să las nimic să mă schimbe.