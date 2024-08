Sportivii, dezgustați că au fost puși să înoate în Sena la Jocurile Olimpice „Am atins lucruri scârboase”

Sportivii care au participat în proba olimpică de triatlon au fost puși să înoate în Sena, o idee la care președintele Macron a ținut foarte mult, în megalomania sa. Deși Franța a investit 1,5 miliarde de euro în ecologizarea râului care străbate Parisul, lucrurile au mers prost atât pentru sportivi, cât și pentru organizatori.

Belgianca Jolien Vermeylen, care a participat miercuri la proba olimpică de triatlon, a povestit experiența de a înota în Sena, acuzându-i pe oficiali că i-au forțat pe sportivii prezenți la Paris să intre în apele poluate ale râului.

„În timp ce înotam pe sub pod, am atins, am simțit și am văzut lucruri scârboase, la care ar fi mai bine să nu ne gândim prea mult”, a spus sportiva, care s-a clasat pe locul 24 în cursa de la Jocurile Olimpice. Belgianca a adăugat că a înghițit multă apă în timpul cursei și că-și face griji pentru consecințele pe care le poate avea acest lucru asupra organismului său.

Sena, plină de E. Coli și gunoaie

„O să aflăm peste câteva zile dacă mă îmbolnăvesc sau nu. Să fiți siguri că nu are gust de Sprite sau Coca-Cola”, a mai spus, revoltată, triatlonista, care a punctat: „Sena e incredibil de murdară de vreo sută de ani încoace, așa că nu știu cine poate spune că siguranța sportivilor e o prioritate. E o minciună, e praf în ochi”.

Inițial, proba masculină de triatlon a fost amânată de marți pentru miercuri, din cauza nivelului crescut de poluare din Sena. Oficialii au dat undă verde miercuri și fetelor, și băieților, deși nivelul E. Coli era de 10 ori mai mare decât cel normal, iar al altor bacterii primejdioase apărea drept alarmant în rapoartele de mediu. Toate antrenamentele dinaintea curselor masculine și feminine de triatlon au fost anulate, pentru a reduce expunerea sportivilor la impuritățile care circulă în Sena.

E. Coli se găsește de cele mai multe ori în materiile fecale și poate cauza diaree, infecții ale tractului urinar, pneumonie sau septicemie.