Sorana Cîrstea se retrage temporar: „Am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă"

Sorana Cîrstea, cel mai bine clasată jucătoare a României în clasamentul mondial, a anunţat, printr-o postare pe rețelele sociale, că are nevoie de o “perioadă mai lungă de pauză”. Sportiva noastră, numărul 31 WTA, a scris că decizia est luată din cauza durerilor de care a avut part în ultima vreme.

"În ultimele 5 luni am avut probleme cu fasceita plantară severă. Am făcut tot ce era posibil ca să joc şi să nu pierd turnee importante. Dar am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez şi singura soluţie rămasă este o perioadă mai lungă de pauză. Nu ştim în acest moment cât timp va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil", a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram.

Sorana Cîrstea a pierdut ultimele 7 meciuri

După o perioadă de vis, în care a ajuns în sferturi US Open și la Indian Wells și în semifinale la Miami și Dubai, Sorana Cîrstea a jucat tot mai slab. Românca a pierdut ultimele 7 meciuri, fiind eliminată în primul tur la toate cele 3 Grand Slamuri de anul acesta, inclusiv Wimbledon 2024. Explicația pentru prestațiile sub așteptări stau într-o problemă medicală, fasceita plantară.

Aceasta este o tulburare a țesutului conjunctiv care susține arcul piciorului. Are ca rezultat o durere la nivelul călcâiului și al tălpii, care se manifestă adesea și la îndoirea labei piciorului și a degetelor.