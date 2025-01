Șoc în tenis: o jucătoare medaliată cu bronz la Olimpiade la Paris a descoperit că are cancer

Jucătoarea de tenis Gabriela Dabrowski, 32 de ani, dezvăluie că a jucat cu cancer la sân, perioadă în care spune că abia putea servi de durere.

„Cum poate ceva atât de mic să provoace o problemă atât de mare?", s-a întrebat retoric Gabriela Dabrowski. „Asta m-am întrebat când am fost diagnosticată cu cancer de sân, la mijlocul lunii aprilie”, și-a continuat mărturisirea sportiva din Canada.

Jucătoarea de tenis a ales rețelele de socializare pentru a vorbi despre drama personală cu care s-a confruntat în ultimele luni. O postare lungă pe Instagram a devenit un jurnal de suferințe.

Anul 2024 a văzut-o pe Gaby explodând de bucurie la Jocurile Olimpice de la Paris, unde canadianca, la dublu mixt cu Felix Auger-Aliassime, a câștigat medalia de bronz. Un succes care capătă dimensiuni uriașe, având în vedere că sportiva a câștigat acel bronz în timpul tratamentului.

Dabrowski a spus că a devenit conștientă de boală în primăvara anului 2023, când „am simțit un nodul la sânul stâng, în timpul unei autoexaminări. Un doctor mi-a spus că nu este nimic și să nu-mi fac griji. Dar, în primăvara lui 2024 am simțit că nodulul s-a mărit, am făcut niște analize, îmi amintesc de apelul radiologului care se uitase la fotografii, mi-a explicat că nu poate fi un chist din cauza formei și a evoluției sale: un cuvânt pe care nu te aștepți să-l auzi niciodată. Într-o clipă, viața ta sau a unei persoane dragi este răsturnată".

A ales să împărtășească momentul „pentru că prevenția salvează. vieți: vreau să evidențiez calitatea vieții care poate fi menținută atunci când cancerul este depistat precoce, când medicii cu înaltă calificare au grijă de tine și când te înconjori de oameni care te susțin cu adevărat. Acum văd viața prin lentila recunoştinţei”.

Sezonul, în ciuda dramei provocate de diagnosticului de cancer din primăvară, a fost marcat de tratament, în aprilie și în mai, când, înainte de Wimbledon, a suferit două operații. Apoi, revenirea a fost foarte complicată: „Nici măcar nu puteam ridica brațul stâng. La antrenament, antrenorul Patrick arunca mingea în locul meu, când era timpul să servesc”.

Apoi, o a doua parte a sezonului incredibilă: bronzul de la Paris cu Aliassime și triumful la Turneul Campioanelor, de la Riad, cu Erin Routcliffe la dublu. Gabriela Dabrowski se bucură că a câștigat însă cea mai importantă bătălie, cu boala.