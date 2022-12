Schiorii avansați se vor putea bucura de trei noi pârtii la Cota 2000, în Sinaia, din acest sezon

Domeniul schiabil Sinaia se îmbogățește din acest an cu trei noi pârtii destinate schiorilor avansați.

Pârtiile noi denumite Floare de Colț, Panoramic și Vâlcel se află la Cota 2000, iar fiecare dintre ele are o lungime de aproximativ un kilometru și sunt deservite de noul telescaun Valea Dorului. Este vorba de un teleschi Doppelmayr, nou, achiziţionat la cheie. Instalaţia are o capacitate de transport de 1.800 de persoane pe oră şi o lungime a liniei de 630 de metri. Sinaia este staţiunea care are cel mai mare număr de kilometri de pârtii de schi, cu circa 30 km, unde cel mai mare administrator este Transport Urban Sinaia, din cadrul Primăriei Sinaia.

La acest moment, atutoritățile locale nu pot spune cu exactitate când anume se va deschide sezonul de schi 2022-2023, dar estimează că este posibil ca turiștii să poată schia înainte de Crăciun.

”În legătură cu startul sezonului de iarnă: muntele se pregătește. Ca de obicei, rămâneți aproape, vom anunța. Deocamdată, estimăm intervalul 10-20 decembrie, dar, desigur, rămânem la dispoziția vremii (prognozele anunță încălziri, deci nu riscăm deocamdată pornirea instalațiilor de zăpadă artificială)”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia.

La Cota 2000 a nins săptămâna trecută și este un strat de zăpadă de 10-20 centimetri, dar este încă mult prea puțin pentru ca pârtiile să poată fi bătătorite cu utilajele. Din păcate, în zilele următoare se anunță temperaturi pozitive inclusiv la altitudini mari, prognoza meteo nefiind în avantajul schiorilor. Cel mai probabil se vor pune în funcțiune instalațiile de zăpadă artificială.

Reprezentanții administrației publice locale au anunțat că pentru acest sezon vor fi nevoiți să mărească tarifele la skipass, astfel că de la 160/170 de lei, cât este în prezent o cartelă valabilă o zi (pentru un adult) va ajunge să coste undeva la 200 de lei. Tarifele urmează să fie anunțate în cursul acestei săptămâni pe site-ul domeniului schiabil din Sinaia. Vestea bună este că doar cu un skipass, turiștii vor putea să călătorească atât cu cele două gondole, dar și cu telecabina veche, recent cumpărată de primărie de la o firmă privată.

În România sunt 218 pârtii de schi omologate, cu o lungime totală de 189 de kilometri. Conform datelor Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, anul acesta, au fost omologate 13 pârtii noi de schi, cu un total de aproape 14 km.