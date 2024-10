Șanse minuscule ca România să rateze urna a doua în preliminariile Mondialului din 2026. De ce rezultate mai avem nevoie

Naționala s-a impus logic în Cipru, 3-0, și conduce categoric grupa C2 din Liga Națiunilor. A treia victorie consecutivă a tricolorilor lui Mircea Lucescu, chiar dacă nu pare atât de spectaculoasă văzută prin prisma valorii adversarului – ciprioții au un singur succes contra noastră în întreaga istorie – este foarte importantă în perspectiva obiectivului final, calificarea la Mondialul din 2026.

Principala țintă a naționalei este menținerea în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a preliminariilor turneului găzduit peste doi ani de Statele Unite, Canada și Mexic. Astfel, dacă își continuă parcursul perfect în ultimele trei partide din grupă, trupa lui Mircea Lucescu va rămâne în urna secundă și, implicit, va evita selecționate valoroase precum Serbia, Polonia, Ungaria, Ucraina, Turcia, Suedia, Țara Galilor, Grecia, Slovacia, Norvegia și Cehia.â

Iar dacă sorții ne vor scoate în față o echipă ca Austria, Elveția sau Danemarca, din prima urnă, atunci visul tricolorilor de a ajunge la Cupa Mondială, după o pauză de 28 de ani, ar fi cu adevărat realizabil.

Cea mai bună linie de clasament din Liga Națiunilor

În plus, România mai are un motiv pentru a trage tare în Liga Națiunilor. Patru dintre câștigătoarele grupelor își vor asigura prezența la barajul pentru Mondialul din 2026. Iar, în acest moment, naționala noastră are cea mai bună linie de clasament dintre toate națiunile care au luat startul în această competiție. Doar Portugalia și Grecia mai au trei victorii din trei partide, însă cu golaveraj mai slab față de cel al tricolorilor.

Conform statisticienilor de la Opta, în urma a zeci de mii de simulări realizate pe calculator, la momentul actual România are șanse de 97% să fie în urna a doua la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 și doar 3% să se afle printre formațiile din urna a treia. La turneul final de pe tărâm american, din preliminariile europene se califică direct doar prima clasată, în timp ce locul 2 merge la baraj. Tot în această fază vor ajunge și echipe care nu termină în primele două în calificări, dar care au câștigat grupele din Liga Națiunilor, o „scurtătură“ de care tricolorii trebuie neapărat să profite.

Scoția ne-ar putea depăși printr-o minune

Principala adversară a României pentru a ajunge în urna a doua la tragerea la soți din decembrie este Scoția. Dacă vor câștiga ultimele trei meciuri rămase în Liga Națiunilor, cu Portugalia, Croația și Polonia, lucru aproape imposibil, britanicii pot ajunge la un maximum de 1.488 de puncte. În acest moment, România a acumulat 1.485 de puncte. Așadar, pentru a se asigura că nu va mai fi depășită de Scoția, ”Tricolorii” trebuie să obțină minimum două victorii și un egal din meciurile rămase cu Lituania, Kosovo și Cipru, ceea ce ne este la îndemână.

Cine merge la Cupa Mondială din 2026

La Mondialul organizat de Canada, Mexic și Statele Unite se vor califica direct (fără meci de baraj) cele 12 echipe care își vor câștiga grupa din preliminarii. La baraj, vor ajunge 16 naționale europene, după cum urmează: 12 care vor încheia pe locul 2 în preliminarii și cel mai bine clasate 4 reprezentative câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, dar care nu au ocupat locurile 1 sau 2 în grupele din preliminariile Mondialului.

România în Liga Națiunilor, Grupa C2

Vineri, 6 septembrie: Lituania - Cipru 0-1, Kosovo - România 0-3

Luni, 9 septembrie: Cipru - Kosovo 0-4, România - Lituania 3-1

Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania - Kosovo 1-2, Cipru - România 0-3

Marți, 15 octombrie: Lituania - România (21.45), Kosovo - Cipru (21.45)

Vineri, 15 noiembrie: Cipru - Lituania (19.00), România - Kosovo (21.45)

Luni, 18 noiembrie: Kosovo - Lituania (21.45), România - Cipru (21.45)

Clasament Grupa C2 din Liga Națiunilor

1. România 3 3 0 0 9-1 9

2. Kosovo 3 2 0 1 6-4 6

3. Cipru 3 1 0 2 1-7 3

4. Lituania 3 0 0 3 2-6 0