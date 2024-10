Nemulțumiri după Cipru - România 0-3. Fluierături și scandări, în miez de noapte, la hotelul tricolorilor

După partida câștigată de România în fața Ciprului în Liga Națiunilor, o parte a suporterilor care au încurajat frenetic naționala pe stadion a venit la hotelul în care au fost cazați tricolorii. Cum nimeni nu i-a băgat în seamă, aceștia și-au exprimat zgomotos nemulțumirea.

Când zecile de suporteri au realizat că tricolorii nu vor ieși pentru autografele și fotografiile mult-râvnite, fanii au început să protesteze, strigând „Noi ne-am zbătut pentru voi!”. Unul dintre ei a declarat, pentru PrimaSport: „Suntem supărați pentru că nu am primit multe autografe pentru copii, nu au vrut să stea de vorbă cu noi. Noi am susținut echipa românească, am stat după ei până la ora asta. A plâns băiatul, e prima oară când a mers la un meci de fotbal și a plâns la primul gol. Nicio națională nu a mai făcut ca ei!”.

Fanii și-au făcut poză cu Nicușor Stanciu

Românii au scandat în cor: „Noi de-aicia nu plecăm, nu plecăm acasă / Până nu facem o poză cu echipa noastră!”, apoi lucrurile au fost cât pe ce să degenereze, după ce unii fani au început să fluiere și să huiduie, însă atmosfera a fost detensionată după ce ofițerul de presă al Federației, Cătălin Popescu, a venit în fața românilor nemulțumiți.

„Vă mulțumim mult că sunteți aici. Nu ne-am ascuns niciodată, nu am fugit. Am stat la stadion pentru autografe, aseară au stat alte 45 de minute pentru autografe. Este ora 01:20, s-au dus să mănânce, se duc la odihnă. Mâine la ora 10:30 au antrenament. Mai avem un meci în Lituania”. Până la urmă, în mijlocul fanilor a venit căpitanul Nicușor Stanciu, care a vorbit câteva minute cu suporterii și a făcut o poză cu ei.