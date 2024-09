Șansa lui Ianis Hagi. Motivul pentru care ar putea fi adus înapoi la echipa mare a lui Rangers

Ianis Hagi este exilat de Rangers la echipa B a clubului încă de la începutul sezonului, astfel că nu a jucat vreun meci sub comanda antrenorului Philippe Clement după revenirea de la Alaves. Chiar dacă la formația a doua a avut evoluții apreciate, jucătorul este încă ignorat de managerul scoțienilor.

Situația ar putea să se schimbe și antrenorul să fie nevoit să apeleze la serviciile românului după ce doi jucători care evoluează pe postul lui Ianis Hagi s-au accidentat. Oscar Cortes s-a lovit și a devenit indisponibil, la doar câteva zile după ce altă extremă din lot, Rabbi Matondo, s-a accidentat și nu va mai juca în acest an.

Astfel, Rangers au mai rămas cu o singură extremă dreapta de meserie în lot, Ross McCausland, care are doar 21 de ani și are statutul de rezervă. Cum echipa are un început de sezon dezamăgitor în campionat, fiind deja la opt puncte în spatele rivalei Celtic și cum presiunea fanilor de a-l reprimi pe Ianis Hagi crește pe zi ce trece, Philippe Clement ar putea ceda și l-ar putea readuce la echipa mare pe internaționalul român. Mai ales că Rangers joacă și în Europa League, iar oboseala își va pune amprenta asupra jucătorilor.