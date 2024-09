Speranțe pentru Ianis Hagi, după ce a făcut show la Rangers B. Ce a spus antrenorul și reacția fanilor

Ianis Hagi a reușit două goluri și un assist într-un amical disputat de Rangers B cu Huddersfield (3-2), în încercarea de a-l convinge pe antrenorul Philippe Clement să-l reprimească la echipa mare. Tehnicianul scoțienilor a decis să-l trimită la formația a doua a clubului, imediat după ce tricolorul a revenit după împrumutul la Alaves.

După meci, din partea celor de la Rangers B a vorbit antrenorul secund al echipei, Malky Thomson. Acesta nu a menționat vreun nume, dar este evident că s-a referit și la Ianis Hagi, având în vedere că românul este subiectul ultimelor săptămâni în fotbalul scoțian.

"Când ești la Rangers și nu ești titular, cu siguranță primești oportunitatea să intri și să faci diferența. Am văzut asta la toți, de la jucători tineri până la cei mai experimentați. Am ținut mai bine de minge în repriza a doua decât în prima. De multe ori nu ne-au ieșit lucrurile de bază, iar cei scoși la pauză au primit o mică atenționare. În repriza a doua am creat numeroase ocazii, am arătat calitate adevărată prin cele două goluri care ne-au câștigat meciul.

Ianis Hagi, cerut de fani la prima echipă

Scopul primordial al echipei secunde este să ajute echipa mare. N-o să fim niciodată în poziția în care o să avem un prim 11 constant, este un loc pentru a le acorda jucătorilor oportunități. E important ca, atunci când îmbraci acest tricou, să creezi o imagine bună despre tine", a declarat Thomson.

Ca de obicei, fanii lui Rangers l-au cerut pe Ianis Hagi înapoi la prima echipă. "Jucați-l pe Hagi la prima echipă", "Mi-aș dori să ne putem permite să-l jucăm, ne-ar câștiga titlul în acest sezon", "Bravo, Rangers! Bravo, Ianis Hagi!" sau "Aduceți-l la prima echipă. Arată că e un tip devotat și că are clasă. Un profesionist de TOP. Felul în care tratăm un internațional nu denotă clasă din partea lui Rangers", au scris aceștia pe rețelele de socializare.