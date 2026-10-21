S-a oprit în optimi! Sorana Cîrstea, eliminată de la Ningbo. Mai are doar două turnee de jucat anul acesta

Sorana Cîrstea și-a încheiat aventura la turneul WTA 500 de la Ningbo, după ce a pierdut confruntarea din optimi cu Sara Bejlek. Jucătoarea din Cehia, în vârstă de 20 de ani și aflată pe poziția a 32-a în clasamentul mondial, a câștigat partida în două seturi, cu 7-6 (3), 6-4.

Sorana Cîrstea Foto: Profimedia

Românca, ocupanta locului 17 WTA și a opta favorită a competiției din China, nu a reușit să treacă de adversara sa, care a gestionat mai bine momentele importante ale întâlnirii. Primul set s-a decis în tie-break, unde Bejlek a avut inițiativa și a făcut diferența. În actul secund, cehoaica a continuat să pună presiune și a obținut victoria, după un duel care a durat două ore.

Cele două sportive s-au întâlnit pentru a doua oară în circuit. De această dată, Bejlek a avut câștig de cauză și și-a luat revanșa pentru înfrângerea suferită în fața Soranei Cîrstea în primul tur de la Wimbledon, în acest an.

Pentru româncă, participarea la Ningbo începuse cu un rezultat încurajator. Pe 19 octombrie, Cîrstea a trecut fără mari probleme de chinezoaica Han Shi, scor 6-3, 6-2, obținând prima victorie în circuit după participarea la US Open. Parcursul său s-a oprit însă în fața lui Bejlek, care a obținut calificarea în sferturile de finală.

Sorana Cîrstea mai are în program două turnee WTA în acest sezon. După competiția de la Ningbo, românca va evolua la Tokyo, între 26 octombrie și 1 noiembrie, apoi ar putea participa la turneul de la Hong Kong, programat în perioada 2-8 noiembrie, care ar putea fi ultima sa apariție în circuitul profesionist, dacă retragerea acesteia din circuit se va materializa.