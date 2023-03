România vrea să-și reducă la tăcere criticii: Nicolae Stanciu, discurs impresionant

Contestați puternic înaintea meciului cu Andorra din această seară (ora 21.45, Antena 1) jucătorii naționalei sunt mai încrezători ca oricând în șansele lor de calificare la Euro 2024.

În lotul actual, convocat de Edward Iordănescu (44 de ani), se regăsesc doi fotbaliști care au fost selecționați și de tatăl acestuia, Anghel Iordănescu (72 de ani), când România a jucat la Euro 2016. Vorbim despre Nicolae Stanciu (29 de ani) și Denis Alibec (32 de ani). Amândoi au insistat că, spre deosebire de alte campanii, atmosfera de la lot s-a îmbunătățit mult de această dată.

„E momentul nostru! Ne calificăm și ne vom lupta pentru primul loc!“, a spus Alibec. Iar Stanciu a detaliat ce s-a schimbat, între timp, la echipa națională. „Pornim destul de încrezători. Cu toții avem un scop, acela de a merge la Euro, iar eu sunt foarte optimist că vom reuși acest lucru. E o grupă destul de accesibilă, având în vedere că puteam să picăm cu echipe mult mai tari. E o grupă din care putem și trebuie să ne calificăm. La anul, se vor face 8 ani de la ultima noastră calificare la Euro, în 2016. Cred că am ajuns cu toții la o maturitate fotbalistică și am reușit deja să formăm un grup unit, cu multă calitate, iar acum ne rămâne doar să arătăm asta pe teren. Toată lumea trage la aceeași căruță, suntem o familie și am simțit asta și la acțiunea din septembrie, când am jucat ultimele meciuri din Liga Națiunilor“, a spus Stanciu pentru Antena Sport.

Stoichiță, impresionat de ce a văzut

Mihai Stoichiță (68 de ani), șeful Comisiei Tehnice FRF, a subliniat, la rândul său, că lucrurile s-au schimbat în bine față de campania dezastruoasă de la Liga Națiunilor, când România a terminat pe ultimul loc și a retrogradat în C.

„Am fost la ultimele antrenamente. Jucătorii sunt foarte încrezători, foarte bine. Şi ca atitudine, dar şi ca modul în care convieţuiesc. Aşa atmosferă liniştită, serioasă, de foarte multă vreme n-am văzut. M-au impresionat băieții. Sunt foarte hotărâţi toţi. Nici nu-și pun problema să nu câştige 6 puncte cu Andorra și cu Belarus“, a declarat „Lippi“.

Lotul României

*Portari: Niță (Pardubice), I. Radu (Auxerre), H. Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Drăgușin (Genoa), Burcă (CFR Cluj), Ștefănescu (Sepsi), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: Sorescu (FCSB), Cicâldau (Ittihad Kalba), M. Marin (Pisa), T. Băluță (Farul Constanța), Olaru (FCSB), R. Marin (Empoli), Șut (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Moruțan (Pisa), Al. Dobre (Famalicão), Man (Parma), Oct. Popescu (FCSB)

*Atacanți: Tănase (Al Jazira), Alibec (Farul Constanța), L. Munteanu (Farul Constanța)

Programul complet al grupei I

*Sâmbătă: Belarus – Elveția (19.00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21.45)

*28 martie: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21.45)

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)

Se califică primele două clasate în fiecare din cele zece grupe preliminare.

Programul transmisiunilor primelor două partide ale tricolorilor: meciul cu Andorra va fi pe Antena 1, iar cel cu Belarus se va vedea pe Prima TV.