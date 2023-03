România se îndrăgostește de Sorana Cîrstea: Performanța care bate la ușă pentru „Sori“ la 33 de ani

În absența Simonei Halep (31 de ani, 25 WTA), suspendată pentru dopaj, România a redescoperit-o pe Sorana Cîrstea. Adică, un talent imens care, din păcate, a plătit tribut inconstanței sale de până acum.

Deși a debutat în circuitul WTA, în 2006, la fel ca Simona, „Sori“ a rămas în umbra acesteia. Cu un singur rezultat cu adevărat mare, finala de la Rogers Cup 2013, turneu de categoria Premier 5. Din păcate, la Toronto, Cîrstea n-a avut nicio șansă, în fața Serenei Williams, care i-a administrat un sec 6-2, 6-0. Apoi, anii au trecut, iar singurele trofee WTA cucerite de sportiva născută la Târgoviște au rămas cele de la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Vorbim însă despre niște turnee mici, de categoria WTA 250 / International.

Ajunsă, în această lună, în America, după patru luni sub comanda antrenorului suedez, Thomas Johansson (48 de ani), Cîrstea e acum o jucătoare „metamorfozată“. Din toate punctele de vedere, după cum a explicat chiar ea, după victoria electrizantă cu Aryna Sabalenka (Belarus, 24 de ani, 2 WTA), în sferturile de la Miami Open.

„Thomas încearcă să mă învețe IQ-ul tenisului, asta însemnând modul în care stau pe teren, modul în care urmăresc poziția adversarei pe teren, pentru a încerca să am o selecție mai bună a loviturilor folosite. De asemenea, m-a făcut mai agresivă, m-a învățat să folosesc slice-ul, din când în când, mi-a oferit o varietate a loviturilor. Pe scurt, m-a făcut o jucătoare mai completă. Pentru că, așa cum am spus, am fost mereu o jucătoare periculoasă, dar aveam un singur plan de joc și cam atât. Acum, simt că am și un plan B, în cazul în care planul A nu funcționează. Așa că, desigur, au fost foarte multe îmbunătățiri și sunt foarte fericită de cum decurg lucrurile“, a explicat românca în interviul acordat pentru Tennis Channel.

„Joc cel mai bun tenis din viața mea!“

Adversara Soranei din semifinalele Miami Open, turneu de categoria WTA 1000, a fost decisă, joi seară, după meciul Alexandrova (18 WTA) – Kvitova (12 WTA), scor 4-6, 6-3, 3-6. Indiferent de cum se va încheia șederea lui Cîrstea în America, ea a contabilizat deja niște câștiguri uriașe! În primul rând, în plan mental, a prins încredere în jocul ei. Ceea ce reiese și din declarația oferită după victoria cu Sabalenka: „Joc cel mai bun tenis din viața mea!“.

Iar această afirmație poate fi reflectată, în curând, și în clasamentul Soranei. Înainte de „dubla“ Indian Wells – Miami, ea căzuse pe locul 97 în clasamentul live, actualizat în timp real. Grație parcursului de la „Sunshine Double“, ea a urcat până pe 41 WTA, după succesul cu Sabalenka. Cu perspectiva de a ajunge pe 28 WTA, în caz de calificare în finala de la Miami, și pe 20 WTA, după un eventual triumf după ultimul act!

În cel mai bun moment al carierei, în august 2013, „Sori“ a fost pe locul 21 în lume. Și dacă n-ar depăși această clasare, la Miami, ea are șanse mari de a reuși acest lucru, în următoarele săptămâni. Explicația e simplă: pentru Sorana urmează sezonul de zgură, adică suprafața ei preferată. Dovadă și trofeul cucerit pe „covorul roșu“ de la Istanbul, în 2021.

Sezonul prost din 2022 e un avantaj acum

Și Cîrstea mai are un atuu, în tentativa de a pătrunde, în premieră, în Top 20 WTA. Începând cu luna aprilie, când se va juca pe zgură până după French Open (28 mai – 11 iunie), „Sori“ are foarte puține puncte de apărat. 192 de puncte, mai precis. Pentru că, anul trecut, ea a avut un bilanț negativ, în perioada aprilie – iunie, pe zgură. Criza de rezultate cu care s-a confruntat atunci devine, așadar, un avantaj pentru ea, în actuala stagiune.

Foarte probabil, calendarul Soranei, în următoarele săptămâni, va include participări la Stuttgart (15-23 aprilie), Madrid (25 aprilie – 7 mai), Roma (9 – 20 mai), punctul culminant urmând a fi atins, la French Open. Aici, Cîrstea poate aborda al doilea Grand Slam al anului din postura de cap de serie, dacă își va continua ascensiunea în ierarhia mondială.

victorii și 7 înfrângeri a înregistrat Sorana Cîrstea, în 2023, până în momentul accederii în semifinalele Miami Open.

Câte puncte are de apărat „Sori“ până la French Open

Turneu Faza atinsă în 2022 Puncte primite

Istanbul Semifinale 110

Madrid Turul I 10

Roma Turul I 1

Strasbourg Turul I 1

French Open Turul II 70

Bilanț: 10 meciuri, 4 victorii, 6 înfrângeri, 192 de puncte de apărat

Miami Open 2023, semifinale

*Cîrstea (74 WTA) – Kvitova (12 WTA)

Se va juca, vineri seară, de la ora 22.00.

*Rybakina (7 WTA) – Pegula (3 WTA)

S-a jucat în noaptea de joi spre vineri.

Finala probei feminine a fost programată pentru sâmbătă, 1 aprilie. Cel mai probabil, meciul se va disputa de la ora 22.00, ora României. Digi Sport 2 transmite Miami Open, proba feminină.