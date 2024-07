Diogo Costa, „Duckadam“ al Portugaliei la Euro 2024: descriere emoționantă pentru ce a reușit

Portarul Portugaliei, Diogo Costa, a declarat că a făcut meciul vieţii sale cu Slovenia, luni, apărând trei lovituri de departajare pentru a permite echipei sale să se califice în sferturile Euro 2024.

"Eu cred că este cel mai bun meci din viaţa mea, poate meciul în care am fost cel mai util", a declarat Costa pentru presă. "Jucătorii îşi schimbă intenţiile şi modifică modul în care şutează. Deci trebuia să-mi urmez instinctul. Este ceea ce am simţit. Sunt foarte, foarte bucuros că am putut ajuta echipa", a mai spus el.

Diogo Costa a afirmat că s-a bucurat pentru Ronaldo că a reuşit să înscrie după penalty-ul ratat în minutul 105 şi care l-a făcut să izbucnească în lacrimi pe superstarul portughez.

"Toţi am simţit că trebuie să credem în continuare, eu şi Cristiano, toată lumea face greşeli, dar lucrul cel mai important este cum reacţionăm după aceste greşeli", a adăugat Diogo Costa.

Mijlocaşul Palhinha a salutat şi el "efortul colectiv şi unitatea Portugaliei până la final, după multă suferinţă", precum şi reacţia lui Cristiano Ronaldo după penalty-ul ratat în prelungiri. "Echipa este întotdeauna cu el. El a marcat multe penalty-uri şi a reuşit atâtea în fotbal. El a avut curajul să ia balonul şi să înscrie la loviturile de departajare", a spus acesta.

În privinţa sfertului de finală cu Franţa, jucătorul portughez anticipează "un meci diferit, contra unei excelente echipe, care nu mai are nicio nevoie să fie prezentată" şi consideră că şansele sunt de "50 la 50" pentru a merge în semifinale.

Selecţionata Portugaliei s-a calificat dramatic în sferturile Campionatului European, după ce a învins Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, luni seara, pe Frankfurt Arena, într-un meci în care scorul a fost alb atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor.

Eroul acestei calificări a fost portarul Diogo Costa, care i-a salvat pe lusitani în prelungiri, dar şi la loviturile de departajare, apărând şuturile lui Josip Ilicic, Jure Balkovec şi Benjamin Verbic. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes şi Bernardo Silva au marcat din punctul cu var pentru Portugalia.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

30 iunie (Koln): Spania – Georgia 4-1

Ieri (Düsseldorf): Franța – Belgia 1-0

Ieri (Frankfurt): Portugalia – Slovenia 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

Astăzi (Munchen, 19.00, Pro TV și VOYO): România – Olanda

Astăzi (Leipzig, 22.00, Pro TV și VOYO): Austria – Turcia

Sferturi

5 iulie (Stuttgart, 19.00): Spania – Germania

5 iulie (Hamburg, 22.00): Portugalia – Franța

6 iulie (Düsseldorf, 19.00): Anglia – Elveția

6 iulie (Berlin, 22.00): România / Olanda – Austria / Turcia