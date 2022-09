România în Liga Națiunilor: Atacăm Finlanda cu jucători de ligi inferioare

România are două meciuri de foc, contra Finlandei (vineri, 21.45, Antena 1) și a Bosniei și Herțegovinei (luni, 21.45, Prima TV). Cu două victorii, naționala lui Iordănescu poate spera la una dintre primele două poziții în clasamentul grupei B a Ligii Națiunilor. Însă lotul primei reprezentative, cu jucători din ligile inferioare sau debutanți, nu prea ne dă speranțe pentru o campanie încheiată cu succes.

Cu doar o victorie obținută în primele patru meciuri din grupă, valoarea echipei naționale a României este privită cu scepticism de către Marcel Pușcaș (61 de ani), fost fotbalist și antrenor, acum director general al clubului U Craiova 1948. Acesta mărturisește că o echipă alcătuită din fotbaliștii convocați de Edi Iordănescu pentru această acțiune nu ar avea șanse să acceadă în grupele UEFA Champions League, dar să se impună în fața altor naționale europene.

„Am citit în ziar echipa probabilă. Nu am niciun motiv să fiu optimist. Cu jucătorii care vor fi pe teren, sunt convins că nu ne-am califica în grupele Champions League. Îți dai seama că în play-off dai de echipe precum Valencia sau alții. Păi, echipa de start are jucători de Serie B, de ligi inferioare sau de ligi de un nivel scăzut. Sunteți voi convinși că putem merge în grupele Champions League cu naționala României? Dacă România câștigă, totuși, cele două jocuri, nu știu cum, putem discuta despre un nou început și despre speranță“, a declarat Marcel Pușcaș la „Realitatea Sportivă“.

Măcar determinare să aibă

Și fostul arbitru Marius Avram a vorbit despre echipa națională a României, care l-a adus în punctul în care nu mai are nicio așteptare. Actual expert pe probleme de sport, Avram ar vrea determinare, dacă valoare nu mai există. „Nu mai am nicio așteptare, sunt blazat, mă uit la meci și nu mai trăiesc momentele la intensitate maximă. Spun asta cu sinceritate, mă uit ca și cum mă uit la alt meci, nu la echipa mea națională. Am suferit foarte mult. Este un bonus orice vine, dar m-au dezamăgit… Nu îi mai avem pe Hagi, Petrescu, Gică Popescu, dar să văd determinare în joc, așa aș fi fost mulțumit. Am văzut jocuri în care păreau plictisiți“, a spus Marius Avram, pentru „ProSport Live“.

Debut în poarta naționalei

România va avea la Helsinki, împotriva Finlandei, un portar debutant, pe Ionuț Radu (25 de ani) sau pe Horațiu Moldovan (24 de ani). Din 1990, de la Florin Prunea, niciun goalkeeper n-a mai bifat primul meci sub tricolor într-un meci cu miză. Ceilalți au debutat doar în amicale. Înaintea lui Prunea, doar Rică Răducanu, dintre marii portari ai țării, și-a mai început cariera la prima reprezentativă ca titular la un joc cu încărcătură, la România - Italia 0-1, din preliminariile CE ’68. Pentru confruntarea cu Finlanda, opțiunile lui Iordănescu jr. sunt Ionuț Radu (Cremonese), Horațiu Moldovan (Rapid) și Ștefan Târnovanu (FCSB). Toți trei au stat în umbra ultimilor doi titulari incontestabili, Tătărușanu și Niță.

Cifrele celor 3 portari ai României, în sezonul 2022/23

Nume Meciuri la club Goluri primite Șuturi salvate (%)

Ionuț Radu 8 16 73%

Horațiu Moldovan 11 6 85%

Ștefan Târnovanu 17 24 64%

* statistică gsp.ro

Lotul lui Edi Iordănescu pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese, Italia, 0 selecții/0 goluri), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca, Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Adrian Rus (Pisa, Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo, Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (CS Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0); Bogdan Mitrea (Universitatea Craiova, 1/1).

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow, Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma, Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba, EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone, Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa, Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul, 7/0), Răzvan Marin (Empoli, Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns, China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege, Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa, Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira, EAU, 14/1).

Clasamentul grupei României

1. Bosnia și Herțegovina 4 2 2 0 6-4 8p

2. Muntenegru 4 2 1 1 6-3 7p

3. Finlanda 4 1 1 2 5-5 4p

4. România 4 1 0 3 1-6 3p

Programul României în Grupa 3 din Liga Națiunilor, Liga B

23 septembrie 2022

Bosnia și Herțegovina - Muntenegru 21.45

Finlanda - ROMÂNIA 21.45

26 septembrie 2022

Muntenegru - Finlanda 21.45

ROMÂNIA - Bosnia și Herțegovina 21.45.

S-au jucat

4 iunie 2022

Finlanda - Bosnia și Herțegovina 1-1

Muntenegru - ROMÂNIA 2-0

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA 1-0

Finlanda - Muntenegru 2-0

11 iunie 2022

Muntenegru - Bosnia și Herțegovina 1-1

ROMÂNIA - Finlanda 1-0.

14 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina - Finlanda 3-2

ROMÂNIA - Muntenegru 0-3