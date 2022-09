Vorbe goale, strategie națională: Edward Iordănescu, discurs corporatist înaintea meciurilor din Liga Națiunilor

După debutul dezastruos din Liga Națiunilor, cu trei meciuri pierdute din patru, FRF a anunțat niște măsuri drastice. De fapt, a urmat vacanța de vară. Iar acum selecționerul a prefațat partidele din septembrie, dând vina pe ghinion pentru ce s-a întâmplat în iunie!

Păcăleala din fotbalul românesc include și o „strategie națională“: să dai din gură, să ai un discurs compus din cuvinte pompoase, fără substanță însă, într-o tentativă de a câștiga timp. Cât mai mult, fără să faci ceva concret.

Această situație se vede foarte bine la echipa națională. Care, la nivel declarativ, a avut obiectiv locul 1 în grupa din Liga Națiunilor. În practică, după patru meciuri din șase, tricolorii sunt pe ultimul loc. Ce s-a întâmplat după acest parcurs? Nimic! Iar selecționerul Edward Iordănescu (44 de ani), un maestru al discursului de tip corporatist, pe placul federației, tocmai a acordat un interviu, în stilul său caracteristic, pentru FRF TV. Au fost prefațate partidele cu Finlanda (23 septembrie, ora 21.45, Helsinki) și cu Bosnia (26 septembrie, ora 21.45, Stadionul Rapid), ultimele din Liga Națiunilor.

„Reperele sunt clare și criteriile de selecție la fel: valoarea, formă de moment și acum, mai mult ca niciodată, am mai adăugat un lucru pe care eu îl consider capital, anume mentalitatea. Asta înseamnă dorința, ardoarea, ambiția, devotamentul. Capacitatea de a oferi totul pentru echipă. Cine nu e dispus să vină pe jos la echipa națională, mai bine nu mai vine! Îmi doresc o altă energie, să dăm tot ce e mai bun pe teren și să nu avem niciun regret. Am așteptări foarte mari de la jucătorii mai vechi, ca să-i ajute pe cei noi să se integreze“, a fost prima parte din discursul rostit de Edward Iordănescu. Unul demn de catedră, dar din care nu reiese concret ce s-a făcut din iunie până acum pentru ca naționala să nu mai fie ciuca bătăilor.

Oricum, selecționerul a lăsat de înțeles că eșecurile de până acum au fost mai mult din cauza neșansei, ignorând, practic, carențele fotbalistice ale naționalei: „Ghinioane au fost din prima zi de când am început colaborarea cu FRF, m-am lovit de probleme. La o zi după ce am semnat, a fost accidentarea lui Ianis (n.r. – Ianis Hagi s-a accidentat, la Rangers). Apoi, la câteva zile distanță, am aflat de decizia lui Nicolae Stanciu de a semna în China. În februarie, am avut problemele de pandemie și problemele grave de sănătate, 14-15 jucători care nu s-au antrenat. În iunie, au fost probleme cu jucătorii importanți, cu accidentările. Mărturisesc că am avut destulă neșansă la cele patru jocuri, trei în special. Unul l-am câștigat cum necum. În Muntenegru, am greșit și am plătit. În Bosnia, nu meritam să pierdem. Chiar dacă scorul a fost greu de digerat cu Muntenegru (n.r. – în acel 0-3 în Giulești), eu zic că puteam să avem 1-0 și altfel vorbeam la final“.

A pierdut doi titulari

Edward Iordănescu are deja motive să vorbească despre ghinion, în continuare. Pentru că a pierdut doi titulari, înaintea partidelor cu Finlanda și Bosnia. Mihăilă (Parma) și Chiricheș (Cremonese) s-au accidentat și vor rata ultimele meciuri din Liga Națiunilor. În locul lui Chiricheș a fost convocat Bogdan Mitrea, de la CS U Craiova.

LOTUL ROMÂNIEI

*Portari: I. Radu (Cremonese), H. Moldovan (Rapid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Cr. Manea (CFR), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Burcă (CFR), Bancu (CS U Craiova), Camora (CFR), Mitrea (CS U Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Rakow), Man (Parma), Cordea (FCSB), Cicâldău (Al-Ittihad Kalba), Boloca (Frosinone), M. Marin (Pisa), N. Păun (Sepsi), Băluță (Farul), R. Marin (Empoli), Stanciu (Wuhan Three Towns), Olaru (FCSB), Drăguș (Standard Liege), Fl. Coman (FCSB)

*Atacanți: Pușcaș (Genoa), Alibec (Farul), Fl. Tănase (Al-Jazira)

România, în Liga Naţiunilor, ediţia 2022-2023

*4 iunie: Muntenegru – România 2-0

*7 iunie: Bosnia – România 1-0

*11 iunie: România – Finlanda 1-0

*14 iunie: România – Muntenegru 0-3

Clasament, Liga B a Naţiunilor, grupa a 3-a

1. Bosnia 4 2 2 0 6-4 8

2. Muntenegru 4 2 1 1 6-3 7

3. Finlanda 4 1 1 2 5-5 4

4. România 4 1 0 3 1-6 3

Locul 1 promovează în Liga A, iar locul 4 retrogradează în Liga C.