„Regina“ tenisului în 2023: Avem verdictul categoric al specialiștilor

Tenisul feminin a căutat mult timp o jucătoare capabilă să preia titlul de „regină“ într-un circuit WTA în care cuvântul de ordine e inconstanță.

În ultimii mulți ani, am tot avut sportive care „au dansat o vară“, cum s-ar zice. Exemplele sunt multiple: Emma Răducanu (20 de ani), ajunsă acum pe locul 75 mondial, Bianca Andreescu (22 de ani), locul 42 WTA, Leylah Fernandez (20 de ani), aflată doar pe 39 WTA sau Naomi Osaka (25 de ani), căzută pe locul 47 în lume.

Abia de anul trecut putem vorbi, cu tărie, despre o jucătoare capabilă să mențină un nivel ridicat, nu la un turneu sau două, ci pe parcursul unui sezon întreg. Aceasta e poloneza Iga Swiatek (21 de ani). Care și-a scos capul în lumea bună a tenisului, odată cu titlul cucerit la French Open 2020. În 2021, Iga n-a depășit sferturile la vreun turneu major, însă, anul trecut, a făcut furori! În a treia săptămână din februarie 2022, a început seria victoriilor obținute de Swiatek, oprită doar în... iulie! După 37 de partide câștigate la rând, bilanț care i-a adus trofee la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma și French Open! Iga a încheiat 2022, cu alte două titluri, la US Open și la San Diego!

În noua stagiune, Swiatek a jucat doar pentru Polonia, în cadrul United Cup, obținând trei victorii în patru meciuri. Deși n-a apucat să evolueze în vreun turneu de pregătire, specialiștii rămân la părere că Swiatek va fi greu de învins la Australian Open și, per ansamblu, va domina și acest sezon, în circuitul feminin.

„Pentru mine, Iga e numărul 1. S-ar putea să nu mai aibă un an ca 2022, în care să câștige meci după meci, dar nu contează asta. Are atât de multă consistență în joc. Nu-i poți găsi slăbiciuni. Cred că a învățat cum să-și controleze emoțiile și devine mai bună pe zi ce trece. Cred că o să rămână numărul 1 WTA. Ea știe că are capacitatea de a câștiga anumite meciuri, chiar și atunci când nu joacă atât de bine“, a explicat Barbara Schett (46 de ani) pentru Eurosport.

Fosta jucătoare din Austria s-a arătat impresionată de felul în care Swiatek a profitat de retragerea lui Ashleigh Barty, anul trecut: „Când a devenit lider mondial, profitând de retragerea lui Barty, mă gândeam cum o să poată să se descurce în această situație. Și a făcut-o atât de bine. E uluitor! Și da, are multă presiune pe ea, dar nu pare a fi deranjată de această situație“.

„E cea mai bună din circuit“

La fel a vorbit și John McEnroe despre ocupanta locului 1 în ierarhia WTA. „Cred că Iga Swiatek e de departe cea mai bună jucătoare. E o atletă fantastică, nu-mi amintesc de o altă jucătoare care să alerge așa pe teren. Îmi amintește de Novak Djokovici. Aș fi surprins să nu câștige câteva turnee mari în acest sezon. Mă aștept să se impună la Roland Garros și e clar favorită în toate turneele care se joacă pe hard. Trebuie să fie foarte atentă la calendar. Nu cred că o să mai lege vreo serie de 37 de victorii, pentru că acum toate celelalte au luat-o în vizor. Chiar și așa, aș fi surprins dacă nu câștigă câteva turnee mari, anul acesta“.

5.845

de puncte o despart acum pe Iga Swiatek de ocupanta locului 2 în clasamentul WTA, tunisianca Ons Jabeur.

67

de victorii în 76 de partide a obținut Iga Swiatek în sezonul trecut în care și-a trecut în palmares opt trofee.