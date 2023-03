Real Madrid a declanșat ”operațiunea Haaland”. Megatransferul ar costa peste 220 de milioane de euro!

Publicația spaniolă AS susține că Real Madrid își concentrează toate eforturile pe aducerea lui Erling Haaland, superatacantul norvegian al lui Manchester City. Campioana lumii a decis să reactiveze ''Operaţiunea Haaland'', făcând din jucătorul nordic un obiectiv prioritar pentru vara anului 2024.

Conform AS, clubul madrilen urmează să declanșeze "toate mecanismele necesare pentru a fi cel mai bine poziționat în cazul în care atacantul norvegian decide că vrea o schimbare", la finalul sezonului viitor. Asta chiar dacă Haaland are o clauză de reziliere a contractului său cu Manchester City cuprinsă între 220 și 240 de milioane de euro, care poate fi activată în vara lui 2024.

Norvegianul este considerat de conducătorii lui Real Madrid înlocuitorul perfect al francezului Karim Benzema, căruia îi va fi prelungit în curând contractul până la finalul sezonului 2023/2024, scrie OrangeSport. Ziarul madrilen precizează, totodată, că ''Operaţiunea Haaland'' este independentă de un posibil transfer al starului francez Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain, care e în continuare dorit de Real pe Bernabeu.

Haaland are contract cu "cetățenii" până în 2027, însă AS susține că nordicul are posibilitatea să plece de pe Etihad Stadium anul viitor, dacă va dori acest lucru. În vârstă de 22 de ani, el a sosit în vara trecută la Manchester City, pentru care a marcat de 42 de ori în 37 de partide, în toate competițiile.