Răzvan Marin, discurs încântător înainte de Euro 2024: mesajul său de încurajare și optimism pentru români

Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că adversarele echipei României din grupa de la Euro 2024 au un avantaj prin faptul că au mai participat la turnee finale, dar speră ca tricolorii să compenseze prin ambiţie şi dorinţă.

"Atuul nostru principal la acest European este grupul, e un singur cuvânt, grupul. Aş vrea să văd la noi toţi foamea aceea de rezultate, acea dorinţă de a scoate lumea din nou în stradă. Asta îmi doresc cel mai mult, asta le-am spus şi colegilor în această perioadă şi cred că dacă noi vom avea aceste lucruri, cu siguranţă vom obţine rezultate mari. Cu siguranţă toate cele trei echipe din grupa noastră au un avantaj faţă de noi, pentru că au trecut printr-un turneu final şi ştiu ce înseamnă să fii la o astfel de competiţie. Dar cred că putem compensa cu mult ambiţie şi cu multă dorinţă", a declarat Marin.

El s-a arătat entuziasmat de prezenţa la Campionatul European din Germania, afirmând că este visul său de la primul meci în tricoul naţionalei României.

"E foarte mult entuziasm, abia aştept să ajungem la ora meciului, să începem şi să facem o figură frumoasă, pentru asta am muncit de mici copii. Sunt de opt ani la echipa naţională şi este pentru prima oară când reuşesc să mă calific la un turneu final. Mă bucur enorm pentru că asta mi-am dorit de când am jucat primul meci pentru echipa naţională. A fost un parcurs greu, dificil, cu multe eşecuri şi mă bucur că în sfârşit am ajuns să reprezint România la un turneu final. Sper ca toată lumea să fie mândră de mine prin randamentul pe care o să-l dau pe teren. Ne dorim toţi să ajungem cât mai departe şi să punem România undeva sus. Noi o vom lua pas cu pas, meci cu meci, şi vom vedea unde ne vom clasa după primele trei meciuri. Presiune e normal să fie, la un asemenea turneu nu are cum să nu fie, dar asta mi-am dorit de mic copil, să ajung să joc astfel de meciuri cu presiune foarte mare, cu miză foarte mare, şi nu mă face decât să fiu fericit şi să mă bucur de toate aceste momente", a completat Răzvan Marin.

Jucătorul echipei italiene Cagliari, la care a revenit în această vară după un împrumut la Empoli, aşteaptă ca suporterii români să fie prezenţi în număr la fel de mare la meciurile de la Euro cum au fost la primul antrenament susţinut în Germania.

"E un sentiment plăcut să vezi atâţia suporteri, atâta lume, alături de noi, pentru că au fost aproape 4.000 de suporteri la antrenamentul de ieri. Ne bucură acest lucru, sunt foarte importanţi pentru noi. Când îi simţim atât de aproape ne fac să dăm totul pentru a fi fericiţi. Sperăm să le oferim bucurie la acest turneu final. Vreau să fie alături de noi, să fie în număr cât mai mare. Îmi doresc din toată inima să vină la stadion şi să le oferim motive de bucurie după fiecare meci", a mai spus Răzvan Marin.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)