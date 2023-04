Fotbalul îmbogățește: Salariul lui Burleanu, dezvăluit chiar de el, la televizor

Fotbalul românesc se poate mândri, astăzi, cu foarte puține rezultate notabile la nivel internațional – prima reprezentativă a fost ultima dată la un turneu final, Euro 2016, acum 7 ani, iar de la Mondiale lipsim din 1998! – dar cu niște funcții extrem de bine plătite. Practic, la salarii, suntem la nivelul Occidentului, iar la rezultate am ajuns cu tricolorii în Liga C a Națiunilor!

Anul trecut, s-a aflat cât câștigă Gino Iorgulescu la Liga Profesionistă de Fotbal, suma fiind uriașă, după cum Adevărul a scris aici. Acum, s-a aflat și salariul lunar al lui Răzvan Burleanu, la Federația Română de Fotbal, dezvăluirea fiind făcută chiar de șeful FRF, în cadrul unei intervenții la Digi Sport.

Ce a spus Răzvan Burleanu?

*Aproximativ 5.000 de euro lunar este salariul meu. Încă nu l-am publicat, dar o voi face. Nu m-am ascuns niciodată. Prognozăm că pentru prima dată, anul acesta, vom atinge un buget de peste 31 de milioane de euro, exclusiv din fonduri private. Diurna (n.r. – când e plecat Răzvan Burleanu în deplasări) este aceeași pe care și fostul președinte (n.r. – Mircea Sandu) a avut-o, 250 de euro (n.r. – pe zi).

*Federația Maghiară primește, în fiecare an, în jur de 80 de milioane de euro (n.r. – de la stat), iar din piața privată adună 10 milioane. Federația din România primește zero de la Guvern și a adus din mediul privat 26.5 milioane de euro, în 2022. Am înaintat o solicitare către Guvern, ca cele mai bune 20 de Academii de fotbal din România să fie finanțate de către stat. Până astăzi, statul a dat doar postări pe Facebook despre acest proiect. Comparați atunci dacă mai e competiție loială între 26.5 milioane de euro exclusiv din piața privată și 90 de milioane (n.r. – de la stat, cât primesc maghiarii, anual).