Mititelu, gata de „sinucidere fotbalistică“: Ce amenință că va face la Rapid – Craiova

Nu o dată s-a spus, în mod ironic, că la Craiova e ca la spitalul de nebuni! Din păcate, ce se întâmplă acum cu formația finanțată de Adrian Mititelu întărește această impresie. Pe scurt, oltenii vor pierde, aproape sigur, meciul cu Sepsi la masa verde. Și, totuși, ei au reușit o victorie zdrobitoare, după acest scandal, 5-0 cu Universitatea Cluj. A fost meciul care a arătat cât de primitiv e fotbalul românesc, după cum Adevărul a explicat aici.

În ciuda succesului convingător din weekend, Craiova stă pe un butoi cu pulbere. Pentru că vine meciul cu Rapid (vineri, ora 20.00) din Giulești. Când galeria oaspeților va avea acces pe stadion și, drept urmare, își poate continua războiul cu Adrian Mititelu. În acest context, omul de afaceri a vorbit pentru „Fanatik“, lansând o serie de amenințări grele. Pe scurt, Mititelu e gata de o „sinucidere fotbalistică“ prin scoaterea echipei de pe teren!

Ce a spus Adrian Mititelu?

*Dacă îi lasă pe acolo cu fel de fel de bannere împotriva mea și a familiei mele, eu nu voi începe meciul! Voi părăsi meciul. Ce ție nu îți place altuia nu-i face. Cei de la Rapid se gândesc «Hai să îi lăsam să facă atmosferă împotriva Craiovei»? Dacă apar bannere, jucătorii se vor opri și vor părăsi terenul cu orice consecințe! Să joace Angelescu (n.r. – Victor Angelescu, acționar Rapid), Șucu (n.r. – Dan Șucu, acționar Rapid) și cu cei de la Rapid. Să joace ei un amical.

*Numai ungurii se simt discriminați? Eu nu mă simt discriminat și jignit? Mi-am băgat viața în fotbal ca să vină unii să mă înjure? Jucătorii vor părăsi imediat terenul! Știți că sunt căpos. Napoli are ordin, Săceanu la fel. Eu nu mă refer la rapidiști, e dreptul lor să mă înjure. Dar dacă mă înjură cei de la Craiova, Robert Săceanu (n.r. – oficial Craiova) are ordin să scoată echipa de pe teren. Nu mă interesează consecințele! Am mândrie și orgoliu. Eu nu mai pot!

*Dacă se va întâmpla ceva, își va asuma, moral cel puțin, Angelescu chestia asta. Dacă face chestii d-astea, să vedem când vine Rapid la Craiova dacă mai intră vreun rapidist la meci. El nu trebuie să se bage pentru că aici se încearcă subminarea clubului, iar el le dă apă la moară.

*Nu vreau să mă judece pe mine niște oameni fără Dumnezeu. Rapidiștii încurajează echipa și ai mei mă înjură pe mine și vin cu bannere și mesaje la adresa mea și a familiei mele. Aia nu mai e galerie. E o grupare care șantajează patronul, iar cei de la Rapid vor să fie complici la asemenea mizerie. Treaba lor, dar nu e corect.